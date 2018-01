Änderungen vereinfachen die Vertragsstruktur

Die Transaktion führt weiterhin zu einem leichten Anstieg des operativen Ergebnisses pro Aktie im Jahr 2018 auf das Jahr hochgerechnet

Strategische Überlegungen, attraktive Wachstumschancen und bedeutende operative Synergien bleiben überzeugend und unverändert.

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ),ein weltweit führender Anbieter von Risikomanagementlösungen, und The Warranty Group, ein weltweit führender Anbieter von Schutzplänen und verbundenen Leistungen sowie Portfolio-Unternehmen von TPG Capital, meldeten heute, dass sie die Struktur ihrer 2,5 Milliarden US-Dollar umfassenden Transaktion, die am 18. Oktober angekündigt worden war, geändert haben. Unter den geänderten Bedingungen wird Assurant, Inc. die TWG Holdings Limited und ihre Tochtergesellschaften übernehmen und eine in Delaware eingetragene Gesellschaft bleiben. Diese Änderung erfolgt nach der kürzlich verabschiedeten US-Steuergesetzgebung und ermöglicht es Assurant, die gesamte Vertragsstruktur zu vereinfachen und den Finanzierungsmix der Transaktion zu optimieren. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen und sonstigen üblichen Abschlussbedingungen.

Die Transaktion wird weiterhin mit einem Eigenkapitalwert von 1,9 Milliarde US-Dollar bzw. einem Unternehmenswert von 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet, einschließlich der bestehenden Schulden von The Warranty Group. Nach wie vor wird erwartet, dass die Transaktion einen leichten Anstieg des im Jahr 2018 erreichten operativen Ergebnisses pro Aktie von Assurant auf das Jahr hochgerechnet und einen deutlich höheren Anstieg ohne die Abschreibung transaktionsbezogener immaterieller Vermögenswerte zur Folge haben wird. Die Wertsteigerung wird nun anhand eines höheren erwarteten, eigenständigen Basiswerts des Gewinns pro Aktie von Assurant gemessen, der die Nettogewinne aus dem in den USA erlassenen Steuergesetz widerspiegelt. Assurant wird weiterhin an der New Yorker Börse unter dem Kürzel AIZ gehandelt.

Aus der neuen Transaktionsstruktur ergeben sich folgende Änderungen:

TPG Capital und seine Unternehmen erhalten 10,4 Millionen Assurant-Aktien bzw. rund 19,8 Prozent der derzeit ausstehenden Aktien. Dies bedeutet eine Reduzierung gegenüber den 16,0 Millionen Aktien, die ursprünglich ausgegeben werden sollten.

Im Gegenzug für weniger Assurant-Aktien erhalten TPG Capital und seine Unternehmen eine erhöhte Barabfindung in Höhe von insgesamt rund 860 Millionen US-Dollar, basierend auf dem gestrigen Schlusskurs, nach Berücksichtigung der Transaktionsanpassung per Collar.

Assurant hat sich in einer neuen Finanzierungszusage zu einer Brückenfazilität von 1,5 Milliarde US-Dollar verpflichtet (gegenüber ursprünglich 1,0 Milliarde US-Dollar), um der neuen Struktur Rechnung zu tragen. Assurant geht derzeit davon aus, diese Brückenfazilität je nach Marktbedingungen durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital zu ersetzen.

Die Transaktion wird für die Aktionäre von Assurant in den USA bzw. anderen Rechtsgebieten nicht mehr der Besteuerung unterliegen.

Nach Abschluss wird das Board von Assurant aus 14 Directors bestehen, darunter zwei von TPG Capital.

"Wir sind davon überzeugt, dass diese vereinfachte Struktur einen noch größeren Wert für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter schafft und gleichzeitig Sicherheit bezüglich der Vorteile der Steuerreform für unsere weltweiten Aktivitäten bietet", sagte Alan Colberg, President und Chief Executive Officer von Assurant. "Wichtig ist, dass die Übernahme eine überzeugende, strategische Transaktion bleibt, die unsere Position als führenden Anbieter von Fahrzeugschutz weiter stärkt und gleichzeitig unsere Reichweite in weiteren globalen Lifestyle-Märkten ausbaut."

Die strategischen Überlegungen und weitere wichtige Bedingungen bleiben unverändert.

Der Zusammenschluss von Assurant und The Warranty Group wird die Strategie von Assurant auf dem weltweiten Lifestyle-Markt mit einem attraktiven Produkt- und Kunden-Portfolio, diversifiziertem Wachstumsprofil und einer erweiterten globalen Präsenz erheblich voranbringen.

Assurant geht davon aus, bis Ende 2019 60 Millionen US-Dollar vor Steuern infolge operativer Synergieeffekte durch die Optimierung der weltweiten Aktivitäten zu erwirtschaften.

Das derzeitige leitende Management von Assurant wird das zusammengeführte Unternehmen führen.

EINZELHEITEN ZUR TELEFONKONFERENZ UND ZUM WEBCAST

Assurant veranstaltet heute um 8.30 Uhr Eastern Time (USA) eine Telefonkonferenz und einen Webcast, um die Transaktion zu erörtern. Der Live-Webcast und die Investorenpräsentation stehen im Abschnitt Investor Relations auf assurant.com zur Verfügung. Zudem wird eine archivierte Aufzeichnung kurz nach der Veranstaltung für Personen bereitstehen, die den Live-Broadcast nicht verfolgen können.

BERATER

Morgan Stanley Co. LLC ist als Finanzberater für Assurant tätig und Willkie Farr Gallagher LLP fungiert als Rechtsberater.

UBS Investment Bank ist als Finanzberater für The Warranty Group tätig und Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP fungiert als Rechtsberater.

Über Assurant

Assurant (NYSE:AIZ) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Risikomanagementlösungen, die Schutz für den privaten Wohnbereich und den Kauf von Waren bieten. Millionen Verbraucher verlassen sich auf die innovativen Produkte, Dienstleistungen und Unterstützung von Assurant für größere Anschaffungen wie Häuser, Autos, Geräte, mobile Geräte und Beerdigungen. Assurant kooperiert mit führenden Unternehmen, die diese Anschaffungen tätigen, verkaufen oder finanzieren, um ihre Kunden gut zu betreuen und ihnen beim Unternehmenswachstum zu helfen. Als Fortune-500-Unternehmen ist Assurant in 16 Ländern weltweit vertreten. Zum 30. Juni 2017 verfügte das Unternehmen über Vermögenswerte von 32 Milliarden US-Dollar und einen annualisierten Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter assurant.com oder folgen Sie uns auf Twitter @AssurantNews.

Über The Warranty Group

Mit über 50 Jahren in marktführender Position ist The Warranty Group ein weltweit führender Anbieter von Garantielösungen und zugehörigen Leistungen mit Standorten in mehr als 35 Ländern und über 1.600 Mitarbeitern. The Warranty Group ist ein Komplettanbieter, der weltweit führenden Herstellern, Großhändlern und Einzelhändlern von Verbrauchsgütern darunter Automobilen, Häusern, Verbrauchergeräten, Elektronik und Möbeln Risikoübernahme-, Anspruchsverwaltungs- und Marketingexpertise sowie Finanzinstitutionen spezielle Versicherungsprodukte und Dienstleistungen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.thewarrantygroup.com.

Über TPG

TPG ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlageklassen und wurde 1992 mit mehr als 73 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen gegründet. Heute hat TPG Niederlassungen in Austin, Peking, Boston, Dallas, Fort Worth, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Melbourne, Moskau, Mumbai, New York, San Francisco, Seoul und Singapur. Die Investmentplattformen von TPG decken ein breites Spektrum von Anlageklassen ab, darunter Privatkapital, Wachstum/Risiko, Immobilien, Kredite und Börsenkapital. Mit dynamischen Produkten und Optionen schafft TPG Werte für Investoren. Dabei wird besonderer Wert auf Disziplin und gute operative Leistungen im Hinblick auf die Anlagestrategie und Leistung des Portfolios gelegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpg.com.

Hinweis bezüglich zukunftsbezogener Aussagen

Einige in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zur beabsichtigten Transaktion, den Vorteilen und Synergien der Transaktion, darunter operativen Synergien, künftigen Möglichkeiten für das zusammengeführte Unternehmen und alle Aussagen bezüglich der Finanzierungspläne, künftigen Ergebnisse, Finanzlage und Finanzvorgänge, Auswirkungen des jüngst verabschiedeten Steuerreformgesetzes in den USA, erwarteten Geschäftstätigkeiten und -angebote, geplanten Aktivitäten, des voraussichtlichen Wachstums, der voraussichtlichen Marktpräsenz und -möglichkeiten, Strategien, Wettbewerb und weiteren Erwartungen, Zielen und Finanzkennzahlen für künftige Perioden des zusammengeführten Unternehmens, sind möglicherweise zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den bestmögliche Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements und sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen projizierten abweichen. Assurant oder The Warranty Group unterliegen keinerlei Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen. Eine nähere Erörterung allgemeiner Risikofaktoren, die sich auf die Ergebnisse von Assurant auswirken könnten, ist in den Risikofaktoren der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten regelmäßigen Berichte und Jahresberichte von Assurant enthalten, die unter folgendem Link abrufbar sind: http://www.sec.gov.

