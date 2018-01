Munich Brand Hub AG veröffentlicht Erwerbsangebot an die Anleihegläubiger der Laurèl GmbH zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps

Aschheim, 9. Januar 2018 - Die Munich Brand Hub AG mit Sitz in Aschheim hat heute auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts ein Angebot an die ehemaligen Inhaber der von der Laurèl GmbH, Aschheim, am 16. November 2012 begebenen Anleihe im Gesamtvolumen von EUR 20 Mio. (ISIN DE 000A1RE5T8, WKN A1RE5T) zum Erwerb von Aktien an der Munich Brand Hub AG veröffentlicht (Erwerbsangebot).

Das Erwerbsangebot dient der Umsetzung des im Insolvenzplan im Insolvenzeigenverwaltungsverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH vorgesehenen Umtauschs von Forderungen aus der von der Laurèl GmbH begebenen Anleihe in Erwerbsrechte auf insgesamt Stück 170.000 Aktien (Angebotsaktien) an der Munich Brand Hub AG (sogenannter "Debt-to-Equity-Swap").

Bei der Munich Brand Hub AG handelt es sich um eine neu gegründete Gesellschaft, die gemäß dem Insolvenzplan sämtliche Geschäftsanteile an der Laurèl GmbH erworben hat.

Zur Umsetzung des Debt-to-Equity-Swaps wurden die von den Anleihegläubigern gehaltenen Schuldverschreibungen bereits kraft Gestaltungswirkung des Insolvenzplans auf eine Abwicklungsstelle (das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen) übertragen. Im Gegenzug wurden den Anleihegläubigern Erwerbsrechte (ISIN DE000A2GS6Y2) in ihre Depots eingebucht, die allerdings bislang noch nicht ausübbar waren.

Am heutigen Tage wurde der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für das Erwerbsangebot erforderliche Wertpapierprospekt der Munich Brand Hub AG gebilligt und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.munichbrandhub.com) veröffentlicht. Ferner wurde das Erwerbsangebot im Bundesanzeiger und ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft (www.munichbrandhub.com) veröffentlicht.

Die Erwerbsrechte der Anleihegläubiger sind nunmehr im Zeitraum vom 10. Januar 2018 bis zum 23. Januar 2018 (jeweils einschließlich) ausübbar. Gemäß dem Insolvenzplan haben die Anleihegläubiger der Laurèl-Anleihe dabei ein Wahlrecht zwischen dem Erwerb der Angebotsaktien und dem Erhalt eines Aktienbarausgleichs, der sich aus der Verwertung der nicht von Anleihegläubigern bezogenen Angebotsaktien (sogenannte Verwertungsaktien) ergibt.

Im Rahmen des Erwerbsangebots wird ferner auch Anleihegläubigern und auch Dritten, die nicht in ihrer Eigenschaft als Anleihegläubiger handeln, die Möglichkeit gegeben, Angebote zum Erwerb von Verwertungsaktien zu unterbreiten. Wegen der Einzelheiten verweist die Munich Brand Hub AG auf das im Bundesanzeiger und auf der vorgenannten Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Erwerbsangebot.

Kontakt: Munich Brand Hub AG Telefon: +49 89 99888 273 Fax: +49 89 99888 202 E-Mail: info@munichbrandhub.com

Wichtige Hinweise: Zum Erwerb der Angebotsaktien berechtigten Anleihegläubigern und an dem Erwerb von Verwertungsaktien interessierten Personen wird empfohlen, vor der Entscheidung über die Ausübung von Erwerbsrechten oder der Abgabe von Angeboten für den Erwerb von Verwertungsaktien den Wertpapierprospekt vom 8. Januar 2018 betreffend die Angebotsaktien und Verwertungsaktien aufmerksam zu lesen und insbesondere die jeweils unter "Risikofaktoren" beschriebenen Risiken bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.

Erhältlichkeit des Wertpapierprospekts: Das Erwerbsangebot zum Erwerb von Angebotsaktien und das Angebot zum Erwerb von Verwertungsaktien erfolgt auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Prospekts einschließlich einer jeweiligen Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der Informationen gebilligten Prospekts. Der Wertpapierprospekt wurde am 9. Januar 2018 auf der Internetseite der Munich Brand Hub unter www.munichbrandhub.com veröffentlicht. Etwaige künftige Nachträge zum Prospekt werden ebenfalls dort veröffentlicht. Der Prospekt und etwaige künftige Nachträge zum Prospekt oder zum Registrierungsformular sind außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, der Munich Brand Hub AG, Einsteinring 28, 85609 Aschheim, in gedruckter Form kostenlos erhältlich.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Munich Brand Hub AG. Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Prospekts, der am 9. Januar 2018 (nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland von Aktien der Munich Brand Hub AG von dieser veröffentlicht wurde.

Der Wertpapierprospekt ist im Internet auf der Website der Emittentin (www.munichbrandhub.com) sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, Munich Brand Hub AG, Einsteinring 28, 85609 Aschheim, kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Außer in Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines deutschsprachigen Prospekts.

