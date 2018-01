Kaltenkirchen (ots) -



Yuneec, ein weltweit führendes Unternehmen in der Elektro-Luftfahrt, hat diesen Dienstag auf der CES in Las Vegas drei Produktneuheiten vorgestellt: den Typhoon H Plus, ein neues Top-Modell der prämierten Typhoon H-Serie, den HD Racer, ein smarter Racing-Quadrokopter für den FPV-Flugspaß sowie den Firebird FPV, der moderne Nachfolger der weltbekannten Firebird-Legende. Mit den Neuprodukten stärkt Yuneec nicht nur seine aktuelle Position im Drohnenmarkt, sondern steigt zugleich auch in das Geschäftsfeld Smart Hobby ein, zudem zukünftig der HD Racer sowie der Firebird FPV zählen.



Typhoon H Plus



Der Typhoon H Plus ist das neueste Modell der vielfach prämierten Typhoon H-Serie und punktet nicht nur mit einer neuen Kamera, die mit einem 1 Zoll großen und 20 Megapixel starken CMOS-Kamerasensor ausgerüstet ist, sowie mit einem neuen Flugcontroller auf PX4-Basis, sondern auch mit einer längeren Flugzeit, zahlreichen intelligenten Flugmodi sowie zusätzlichen Sicherheitsfeatures. Mit einer deutlichen Geräuschreduzierung gegenüber den anderen Serienmodellen ist der Typhoon H Plus einer der leisesten Hexakopter seiner Klasse. Darüber hinaus bietet er aufgrund seiner größeren Spannweite auch bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h einen stabilen Flug.



Die C23-Kamera des Typhoon H Plus wurde für hochwertige Foto- und Videoaufnahmen entwickelt und ist dank ihres 1 Zoll-Sensors mit 20 Megapixel Auflösung in der Lage, Videos in 4K bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde sowie brillante und detailreiche Fotos aufzunehmen. Für wackelfreie Aufnahmen sorgt das 3-Achs-Gimbal, das sich endlos um 360 Grad rotieren lässt. Dieses Feature sorgt in Kombination mit dem Typhoon H Plus und seinem einziehbaren Landegestell für eine ungehinderte Rundum-Kamerasicht, ohne dabei den Kopter bewegen zu müssen. Die Software des Typhoon H Plus wurde in der Schweiz entwickelt und basiert auf dem PX4 Code. Sie lässt den Kopter nicht nur vielfältige und intelligente Flugmodi fliegen (Orbit, POI, Journey, Curve Cable Cam, Follow Me, Return Home), sondern sorgt dank Geofencing-Funktion und integrierten No Fly Zones auch für eine erhöhte Flugsicherheit. Wie jedes Typhoon H-Modell ist auch der Typhoon H Plus im Notfall mit nur fünf Motoren stabil fliegbar und ist auf Wunsch mit oder ohne Intel® RealSense Technologie erhältlich.



Sie hilft dem Kopter, Hindernisse zu erkennen und diese sicher autonom zu umfliegen. Gesteuert wird der Typhoon H Plus mit der ST16S-Fernsteuerung, die über ein integriertes 7 Zoll-Display verfügt und das Livebild per Video-Downlink in 720p HD anzeigt.



Die Markteinführung des Typhoon H Plus findet voraussichtlich Ende März 2018 statt. UVP: 1.549 EUR ohne Intel RealSense / UVP: 1.849 EUR mit Intel RealSense



Technische Daten Typhoon H Plus: DROHNE Gewicht (ohne Kamera und RealSense[TM]-Modul): 1645 g Diagonale Länge: 520 mm Flugzeit: Bis zu 25 Minuten (mit C23) Akku: 4S 5250mAh LiPo



FERNSTEUERUNG Betriebssystem: Android Reichweite Steuersignal: 1.6 km Auflösung Videolink: 720p Anschlüsse: USB, HDMI



KAMERA Maße: 115 x 80 x 130 mm Gewicht: 350 g Brennweite: 23 mm Sensor: 1" CMOS Effektive Pixel: 20 MP Videoauflösung: max 4K / 60 FPS FOV: 91°



HD Racer



Mit dem HD Racer stellt Yuneec seine erste FPV-Racing-Drohne vor. Sie ist für all jene konzipiert, die einen Blick in den Trendsport FPV-Racing werfen möchten, ohne vorab aus vielen Einzelteilen und mit viel Arbeit eine Drohne bauen zu müssen. Der HD Racer von Yuneec ist nicht nur klein, wendig und vollgepackt mit nützlichen Features, sondern eignet sich dank seines leisen und kollisionsunempfindlichen Impellerantriebes auch ideal für den Indoor-Flugspaß. Die besondere Innovation des Racers ist ein digitaler Videolink. Er überträgt das Livebild in HD mit nur sehr geringer Latenzzeit auf ein iOS- oder Android-Device, das entweder als Display der ST6-Fernsteuerung fungiert oder auf Wunsch als Display des optionalen FPV-Headsets.



Während des Fluges helfen zwei stabilisierende Flugmodi dem Piloten sicher ans Ziel zu kommen: Der Angle Limit Modus und der Altitude Modus. Ist der Angle Limit Modus aktiviert, verfügt der HD Racer über begrenzte Nick- und Rollwinkel. Im Altitude Modus hält der HD Racer im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten und dank eines Drucksensors automatisch seine Flughöhe. Lässt man in einem der beiden Modi die Sticks während des Fluges los, bleibt der HD Racer automatisch auf der Stelle stehen und schwebt so lange ausgelevelt weiter bis er einen neuen Steuerbefehl bekommt. Die stabilisierenden Modi helfen dem Piloten, das Risiko eines Crashs zu verringern und sorgen zugleich für mehr Flugspaß. Sollte der HD Racer trotzdem mal ein Hindernis mitnehmen und auf dem Rücken landen, kann der Pilot den "Flip-Up-Modus" aktivieren, der den Racer automatisch wieder auf die Füße dreht. So kann das Rennen ohne lästige Wartezeiten nahtlos fortgesetzt werden. Der gesamte Rennspaß kann auf Video in 1080p bei 60fps oder in 720p bei 60 fps aufgezeichnet werden. Die Flugzeit beträgt bis zu sechs Minuten.



Die Markteinführung des HD Racers findet voraussichtlich Ende April 2018 statt. UVP: 179 EUR



Technische Daten HD Racer: DROHNE Gewicht (inkl. Akku und Kamera): 65 g Akku: 1S 550mAh LiPo Maße: 135 x 130 x 45 mm (LxBxH) Flugzeit: Ca. 6 Min. Motor: Brushed Videofrequenz: 5,8 GHz



FERNSTEUERUNG Band: 2,4 GHz Steuerbereich: 100 m Akku: Eingebauter LiPo



KAMERA FOV: 117° Effektive Pixel: 13 MP Video Modes: 080p 60fps/720p 60fps Reichweite Videoübertragung: Bis zu 80m, abhängig von der Umgebung und dem Smartphone Latenz: <100ms



Firebird FPV



Mit der neuen Fixed-Wing-Drohne Firebird FPV holt Yuneec eine RC-Legende in die Moderne. Der Firebird FPV tritt die Nachfolge des weltbekannten RC-Flugzeuges Firebird an, welches bereits Millionen von Menschen das RC-Fliegen beigebracht hat. Die Neuinterpretation des Firebirds hat niemand Geringeres als der mehrfache Tournament of Champions-Gewinner Mike McConville übernommen. Die innovative Kreuzung aus RC-Modellflugzeug und Multikopter kommt auf Knopfdruck zurück zur Startposition und kann hier unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen automatisch landen. Zusätzlich kann ein virtueller Zaun und Boden eingerichtet werden, der vom Firebird FPV nicht durchflogen werden kann, sodass er weder wegfliegen noch in den Boden einschlagen kann.



Mit den vielfältigen Flug- und Sicherheitsfeatures wird der Firebird FPV zu einer Drohne mit Tragflächen, bei der der Pilot dank FPV den Flug wie aus dem Cockpit erleben kann. Der Firebird ist mit einem digitalen Videolink mit kurzer Latenzzeit ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen analogen FPV-Signalen überträgt der Firebird das Livebild in klarem und störungsfreiem High Definition auf das Smartphone, das entweder auf der ST10C Fernsteuerung oder in das Headset für ein direktes Flugerlebnis hineingesteckt werden kann. Für ein noch intensiveres Flugerlebnis kann der Pilot zudem ein Head-Up-Display mit Telemetriedaten und künstlichen Horizont einblenden. Das Videosignal kann direkt im Flieger in 4K auf SD-Karte aufgezeichnet werden. Diese Aufnahmen können bei Wunsch in den sozialen Medien geteilt werden.



Je nach Flugerfahrung kann der Pilot zwischen drei Flugmodi wählen: Im Acrobatic Modus fliegt der Pilot vollkommen frei. Im Safety und Stability Modus verhindert eine unterschiedliche Winkelbeschränkung der Längs- und Querachse übermäßiges Rollen und Nicken des Flugzeuges und trägt damit zu einer erhöhten Flugsicherheit bei. Zusätzlich können Piloten in beiden Modi durch das Loslassen aller Sticks einen Notfallmechanismus aktivieren, der dafür sorgt, dass das Modell wieder eine stabile, gerade Flugbahn einnimmt. Dadurch wird das Risiko eines Crashs zusätzlich minimiert. Darüber hinaus verfügt der Firebird FPV über einen Warteschleifen-Modus. In diesem kehrt die Fixed-Wing-Drohne vollautomatisch zum Startpunkt zurück und dreht dort ihre Runden bis die Steuerung wieder manuell übernommen wird.



Die Markteinführung des Firebird FPV findet voraussichtlich Anfang April 2018 statt. UVP: 599 EUR



Technische Daten Firebird FPV: DROHNE Gewicht (inkl. Akku und Kamera): 1200 g Spannweite: 1200 mm Akku: Smart 3S 2800mAh LiPo Fluggeschwindigkeit: Max. 83 km/h Länge: 830 mm Flugzeit: 25-30 min



KAMERA Fokus: 2,92 Aperture: 2,5 FOV: 117° Effektive Pixel: 13 MP Video Modes: 4K / 1080p / 720p Reichweite Videoübertragung: Bis zu 500 m



Weitere Informationen zu den Neuankündigungen finden Sie unter: www.yuneec.com



Wo Sie Yuneec auf der CES finden: LVCC, South Hall 2 - 26402.



Über Yuneec International Co. Ltd.



Yuneec ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Elektro-Luftfahrt und wurde 1999 gegründet. Die Leidenschaft für Innovationen ist tief im Unternehmen verwurzelt und spiegelt sich in hunderten von Patenten wider. Zu den Kerntechnologien von Yuneec zählen bemannte Luftfahrzeuge, funkferngesteuerte Flugmodelle sowie Drohnen für den kommerziellen und privaten Bereich. Yuneec hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien und fertigt für einen breiten Kundenstamm über eine Million Produkte im Jahr. Von der Typhoon-Serie für den Enthusiasten über die Breeze-Serie für den Konsumenten bis hin zur H520-Plattform für kommerzielle Anwendungen: Yuneec arbeitet beständig weiter an Innovationen, um die Luftbildfotografie und Datenerhebung jedem Piloten, unabhängig von seiner Flugerfahrung, zu ermöglichen.



