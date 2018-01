Continental übertrifft Jahresziele 2017

DGAP-News: Continental AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose Continental übertrifft Jahresziele 2017 09.01.2018 / 18:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wächst weiter stark und profitabel: Continental übertrifft Jahresziele 2017

- Vorläufige Eckdaten zum Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht - Viertes Quartal wie erwartet umsatz- und ergebnisstark - Umsatzzuwachs vor Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen von

rund 8 Prozent auf rund 44 Milliarden Euro

- Bereinigte EBIT-Marge in Höhe von rund 10,8 Prozent erwirtschaftet - Auftragseingang der Automotive Group auf mehr als 39 Milliarden Euro

gesteigert - Ausblick 2018: Umsatzzuwachs auf rund 47 Milliarden Euro bei konstanten Wechselkursen / Bereinigte EBIT-Marge von rund 10,5 Prozent

Hannover (Deutschland), Las Vegas (USA), 9. Januar 2018. Das Technologieunternehmen Continental ist im Geschäftsjahr 2017 erneut überdurchschnittlich stark und profitabel gewachsen. Mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro und damit einem Zuwachs um mehr als 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie einer bereinigten EBIT-Marge von rund 10,8 Prozent hat Continental ihre Jahresziele übertroffen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der Continental-Vorstandsvorsitzende Dr. Elmar Degenhart anlässlich der Bekanntgabe der vorläufigen Eckdaten am Rande der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas: "Die Erfolgskurve von Continental zeigt weiter nach oben. Unsere Innovationsstärke in den Bereichen assistiertes und automatisiertes Fahren, der Vernetzung sowie Elektrifizierung verhalf uns erneut zu überdurchschnittlichem Wachstum. Unsere harte Arbeit für unsere Kunden hat sich gelohnt und wird von ihnen anerkannt. Dies spiegelt sich vor allem im zunehmenden Auftragseingang unserer Automotive Group wider. Er ist 2017 auf mehr als 39 Milliarden Euro angestiegen".

Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen lag das Umsatzwachstum bei rund 8 Prozent. Continental konnte damit deutlicher schneller wachsen als beispielsweise der globale Markt für die Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, der im Vergleich zum Vorjahr und auf Basis vorläufiger Daten um lediglich um 2 Prozent zulegte.

"Das vierte Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres ist wie erwartet umsatz- und ergebnisstark verlaufen", sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.

"Dazu beigetragen haben vor allem das Wachstum unserer Automotive-Divisionen und unseres Industriespezialisten ContiTech sowie unser Geschäft mit Winterreifen, deren starken Absatz im Vorjahr wir 2017 noch einmal übertreffen konnten", fügte er hinzu.

Für 2018 rechnet Continental mit einem Umsatzzuwachs auf rund 47 Milliarden Euro. Eine bereinigte EBIT-Marge von rund 10,5 Prozent soll sicher erreicht werden. Dabei rechnet das Dax-Unternehmen aus Hannover mit einer leichten Steigerung der weltweiten Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um mehr als 1 Prozent auf rund 97 Millionen Fahrzeuge.

Continental legt am 8. März 2018 vorläufige Geschäftszahlen im Rahmen ihrer digital übertragenen Jahrespressekonferenz vor.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von rund 44 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 233.000 Mitarbeiter in 56 Ländern.

Kontakt für Journalisten

Henry Schniewind Pressesprecher Wirtschaft & Finanzen Continental AG

Telefon: +49 511 938-1278 Mobil: +49 151 688 64 262 E-Mail: henry.schniewind@conti.de Vincent Charles Leiter Medien Continental AG Telefon: +49 511 938-1364 Mobil: +49 173 314 50 96 E-Mail: vincent.charles@conti.de

Links

Presseportal: www.continental-presse.de Videoportal: http://videoportal.continental-corporation.com Continental auf der CES 2018: www.continental.de/CES Mediendatenbank: www.continental-mediacenter.com

09.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Continental AG Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 938-1068 Fax: +49 (0)511 938-1080 E-Mail: ir@conti.de Internet: www.conti.de ISIN: DE0005439004 WKN: 543900 Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange; Luxemburg, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

644067 09.01.2018

ISIN DE0005439004

AXC0237 2018-01-09/18:03