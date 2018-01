Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rally am deutschen Aktienmarkt ging am Dienstag weiter. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 13.386 Punkte. MDAX und TecDAX legten etwas stärker zu: der MDAX um 0,4 Prozent und der TecDAX um 0,5 Prozent. Star des Tages waren Conti, die um 5,4 Prozent auf 251,30 Euro stiegen, damit markierte der Kurs neue Rekorde.

"Der DAX ist in Feierlaune", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Er verwies auf gute Konjunkturdaten. So hat die Industrieproduktion im November um 3,4 Prozent zugelegt und damit stärker als erwartet.

Grund für den Kursschub bei Conti war eine Kreise-Meldung um eine angebliche Aufspaltung des Unternehmens. "Solche Spekulationen hat es auch schon zu den Herstellern gegeben", sagte ein Händler. "Viele Anleger stürzen sich nun auf Auto-ETFs und treiben so die Kurse", ergänzte er. Daimler notierten mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 74,16 Euro auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren, BMW stiegen um 0,6 Prozent, und auch VW zogen weiter an.

Henkel nach Beiersdorf-Bericht gesucht

Linde setzten ihren Aufschwung mit einem Plus von 2,8 Prozent fort. Drittgrößter DAX-Gewinner waren Henkel mit einem Plus von 1,3 Prozent. Händler sprachen von Impulsen durch die Beiersdorf-Zahlen: "Bei Beiersdorf hat Tesa gut abgeschnitten", sagte ein Marktteilnehmer. Bei Henkel sei das Klebstoff-Geschäft aber wesentlich größer als bei Beiersdorf. Beiersdorf gaben um 0,2 Prozent nach. Zwar hat der Umsatz überzeugt, die Margen sind aber insgesamt hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Auf der Verliererseite im DAX standen Adidas mit einem Abschlag um 2,1 Prozent. Eon fielen ähnlich stark. Deutsche Bank gaben um weitere 1,5 Prozent nach, der Kurs steht seit der Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag unter Druck.

Im deutschen TecDAX ging es für Nordex um gut 6 Prozent nach oben. Der Windanlagenbauer hat neue Großaufträge gemeldet.

Gewinnwarnung drückt Bauer

Der Bau- und Maschinenbaukonzern Bauer hat seine Ergebnisprognose für das Jahr 2017 gesenkt. Grund ist ein "unerwarteter Ausgang eines langjährigen Schiedsgerichtsverfahrens" über ein Projekt in Hongkong. Deswegen erwartet der Bauer-Vorstand, dass sich das Ergebnis nach Steuern nur noch knapp im positiven Bereich bewegen wird. Der Bauer-Kurs verlor knapp 12 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 97,1 (Vortag: 97,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,97 (Vortag: 3,77) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.385,59 +0,13% +3,62% DAX-Future 13.369,00 +0,01% +4,02% XDAX 13.374,84 -0,04% +3,99% MDAX 27.125,61 +0,41% +3,53% TecDAX 2.686,16 +0,55% +6,21% SDAX 12.381,63 +0,51% +4,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,38 -38 ===

