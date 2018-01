Lieber Leser,

der Minenbetreiber und Metallproduzent Boliden hat in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres einen soliden Anstieg bei den operativen Ergebnissen verzeichnet. Hauptsächlicher Grund für den Anstieg waren steigenden Metallpreise. Das Segment Minen verzeichnete in den ersten drei Quartalen ein operatives Ergebnis von 4,5 Mrd. SEK - ein Plus von fast 170 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Segment Schmelzerei erzielte 1,97 Mrd. SEK und damit fast 18 % mehr als im ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...