The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2018



ISIN Name



AU000000AQQ5 APHRODITE GOLD LTD

CA2802905034 EDGEWATER EXPLORATION NEW

US18451N3035 CLEANT.SO.INTL DL-,001

US34634E1029 FORM HLDGS CORP. DL-,01

US45329R1095 INC RESEAR.HLDGS A DL-,01

US7136615025 PEREGRINE PHARMA. DL-,001