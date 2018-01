Geräte gestalten die Zukunft neu mit AI/AR/VR, intelligenten Technologien und leistungsstarken Partnerschaften

Auf der CES 2018 stellte Lenovo (SEHK:0992) (Pink Sheets:LNVGY) heute seine Vision der Technologie-Innovationen für 2018 vor das neue Portfolio intelligenter Geräte soll die Realität besser machen vom Taschenformat bis hin zu PC und Heimgeräten.

Die virtuelle Realität (VR) wird noch besser mit dem neuen Ansatz zu VR-Konsum und VR-Schaffung. Das Lenovo Mirage Solo-Headset mit Daydream ermöglicht eine supereinfache Erkundung der virtuellen Realität. Das Headset bringt immersive VR-Erlebnisse in einem eigenständigen, vollkommen autarken und benutzerfreundlichen Design in Reichweite der Normalverbraucher. Mit der Lenovo Mirage-Kamera mit Daydream können Sie die unvergesslichen Augenblicke des Lebens einfangen und dann in 3D auf dem Headset nochmals durchleben. Profis können ihre Arbeit mit erweiterter Realität (AR) mit der intelligenten Brille Lenovo C220 transformieren. Dieses monokulare, leichte, handfreie AR-Hardware- und Software-Erlebnis nutzt die Funktionen Ihres Smartphones zur Erweiterung von Service-Tasks, Schulung und mehr.

Zu Hause erwartet Sie ein personalisierter, praktischer und gemeinsam erlebter Technologiegenuss mit dem Lenovo Smart Display mit eingebautem Google Assistant. Und auch unsere Laptops sind noch intelligenter geworden: Der immer eingeschaltete, immer vernetzte und abnehmbare Miix 630 2-in-1 bietet die Mobilität des Smartphones mit LTE1 und bis zu 20 Stunden lokales Akku-Video-Playback2 mit der vollen Leistung und Produktivität, die man von einem Windows 10 S PC erwarten würde. ThinkPad wartet mit einer transformierten X1-Linie und kundenorientierten Innovationen auf den Serien X, T und L auf. Darüber hinaus vereinfachen wir die Migration von Dateien und Einstellungen von einem PC zum anderen, das Identifizieren sicherer WLAN-Netzwerke und das Einholen von PC-Diagnostik und Support mithilfe einer App mit Lenovo Vantage auf unseren PCs mit Windows 10.

Ob virtuell, erweitert oder noch intelligenter die Realität war noch nie so spannend.

Zusammenarbeit im besten Sinne: Neue Moto Mods und ein Entwickler-Wettbewerb mit Indiegogo

Als Ergänzung des Moto Mods-Ökosystems begrüßte Motorola heute zwei neue Mods, die von Entwicklern erdacht wurden.

Der Lenovo Vital Moto Mod bietet fortschrittliche Sensortechnologie, mit der Sie die eigenen fünf Vitalzeichen mit einem integrierten Gerät in der Größe eines Moto Mod problemlos überwachen können. Mit dem Moto Z können Sie fünf gesundheitliche Vitalzeichen messen: Herzfrequenz, Atmungsfrequenz, Blutsauerstoff, Kernkörpertemperatur und erstmals auch den genauen systolischen und diastolischen Blutdruck einfach am Finger.

Das Livermorium Slider Keyboard Moto Mod, Gewinner eines großen Preises des "Transform the Smartphone Challenge" 2017 mit Indiegogo, bietet eine vollständige QWERTY-Slider-Tastatur und ermöglicht das Kippen des Moto-Z-Bildschirms um bis zu 60 Grad in den Fällen, wo ein Berührungsbildschirm zum Tippen nicht ausreicht. Für Entwickler, die von der Moto-Mods-Plattform inspiriert wurden, starteten Motorola und Indiegogo auch einen neuen "Transform the Smartphone Challenge" und bieten damit die Möglichkeit, großartige Ideen vom Konzept bis zur Marktreife zu führen.

Better Together: Lenovo Mirage Solo Headset mit Daydream Lenovo Mirage Kamera

VR ist ganz anders mit dem eigenständigen VR-Headset Mirage Solo und der Mirage VR180 Kamera von Lenovo. VR-Fans können damit den Inhalt auf eine unglaublich nahtlose Art und Weise konsumieren und schaffen.

Befreien Sie sich von Kabeln, PCs oder Telefonen mit dem komfortablen und benutzerfreundlichen weltweit ersten eigenständigen Daydream-Headset. Dann können Sie zu den Ersten gehören, die mit WorldSense Bewegungsverfolgungstechnologie auf der Google Daydream-Plattform tief in die virtuelle Realität eintauchen. Mit WorldSense bewegen Sie sich auf ganz natürliche Weise durch den Raum, wenn Sie eine große Bibliothek von magischem, realitätsechtem Inhalt erkunden. Auf der Basis der VR-Plattform Qualcomm Snapdragon 835 sorgt Lenovo Mirage Solo für hochwertige immersive Erlebnisse. Spiele werden noch naturgetreuer mit dem kabellosen Daydream Controller Baseballschläger, Steuerrad oder was auch immer in Ihre gewählte App passt.

Nun können Sie Ihren eigenen VR-Inhalt erstellen und dann einmalige Augenblicke auf Abfrage mit der Lenovo Mirage-Kamera mit Daydream neu erleben. Diese Schnappschusskamera im Taschenformat vereinfacht die Technologie, die für die 3D-Aufnahmen und Videos benötigt wird mit zwei 13-MP-Fisheye-Kameras und einem 180x180-Grad-Gesichtsfeld. Wir machen die Ausrüstung, mit der die Erstellung von VR-Inhalten wirklich Spaß macht. Die Fotos und Videos der Lenovo Mirage-Kamera können in Ihr persönliches Konto bei Google Photos und YouTube hochgeladen und dort angesehen und geteilt werden. Dazu können Sie ihren Standard-Browser auf Ihrem Mirage Solo-Headset mit Daydream benutzen oder auf einem der meisten anderen beliebten VR-Headsets, das Sie vielleicht schon besitzen. Es ist mit der Qualcomm Connected Camera Plattform ausgestattet, die hochwertige duale Kameras, eingebautes WLAN und ein X9 LTE Mobilmodem in der LTE Version aufweist.

New Glass C220-Lösung verbindet lernfähige künstliche Intelligenz und erweiterte Realität

Das System Lenovo New Glass C220 besteht aus einer Glass Unit und einer Pocket Unit und erkennt und identifiziert reelle Objekte mithilfe von AI-Technologien. Die nur 60 Gramm leichte Glass Unit läuft mit Android. Sie erleben AR durch ein Auge und behalten die reale Welt im anderen Auge. Laden Sie die LNV App (AH Cloud) auf Ihr Smartphone herunter und verbinden Sie dann die Pocket Unit mit dem Telefon. Das New Glass C220 ist in einer ganzen Reihe von Arbeits- und Lernsituationen anwendbar, beispielsweise zur Erfassung von Informationen in Ihrem Sichtfeld, schrittweisen Wegbeschreibung und Reparaturanleitung, Erkennung ausgeschalteter Ausrüstung und Fehlersuche mit einem entfernten Kollegen, und das alles bei freier Hand. Das New Glass C220 ist ein am Körper tragbares AR-Endgerät mit geräuschunterdrückender Interaktion, mobilen Computingfähigkeiten, personalisierten Mods und anderem mehr.

Lenovo NBD AH Cloud 2.0 ist eine Enterprise-SaaS-Plattform auf der Basis von AR, AI und Big-Data-Technologie. Sie steigert das Bewusstsein und die Arbeitskapazitäten von Außendienstmitarbeitern. AH Cloud ist konform mit dem Konzept des "verbesserten Menschen" (Augmented Human) und damit ideal für industrielle Fernwartung, intelligente Befehle und Ausführung, 3D-Diagnose, intelligenten Tourismus und andere Bereiche. Das Videokommunikationssystem basiert auf Kepler-Technologie, einschließlich On-to-Many Zweiweg-Video. Das Workflow-Managementsystem basiert auf Titantechnologie, d.h. Nutzer können Projekte ohne Programmierkompetenzen bauen und bearbeiten. Und das intelligente Erkennungssystem auf der Basis von Martin-Technologie erkennt mehrere Objektarten in Echtzeit gleichzeitig, nachdem es zunächst mithilfe von Bildern trainiert wurde.

Ihr Tag beginnt und endet intelligenter mit dem Lenovo Smart Display

Das Lenovo Smart Display mit eingebautem Google Assistant macht die Nutzung von Technologie zuhause praktischer, intuitiver und gemeinsam. Das Display ist die Befehlszentrale für die vernetzten Geräte des intelligenten Haushalts von der Beleuchtung bis hin zur Heizung und mehr alle werden mit Stimme oder Berührung gesteuert. Und lassen Sie sich den Weg von Google Assistant auf Google Maps zeigen, sehen Sie YouTube-Videos an, führen Sie Video-Gespräche mit Ihren Freunden auf Google Duo, hören Sie Musik und vieles mehr. Das Lenovo Smart Display ist als 8-Zoll- oder 10-Zoll-Bildschirm erhältlich und wird von der Qualcomm Home Hub Plattform gepowert.

PC immer eingeschaltet und immer vernetzt

Mit dem Miix 630 wird der PC noch mobiler. Dieses 2-in-1 abnehmbare Modell übertrifft alle Erwartungen, was ein Laptop wirklich tun kann. Er verbindet die Flexibilität und Produktivität eines Laptops mit Windows 10 S mit der immer eingeschalteten, immer vernetzten Mobilität eines Smartphones.1 Verlassen Sie sich jetzt auf das schnelle 4G LTE2 anstatt WLAN mit bis zu 20 Stunden lokalem Video-Playback.2 Der Miix 630 basiert auf der mobilen PC-Plattform Qualcomm Snapdragon 835 und ist ein 15,6 mm (0,6 Zoll) dünner und 1,33 kg (2,93 Pfund) leichter mobiler Begleiter, der über Windows 10 S mit Cortana ausgestattet ist. Sie können Ihren persönlichen digitalen Assistenten einfach ansprechen und die biometrische Gesichtserkennung Windows Hello für ein sichereres und praktischeres Anmelden nutzen.

Zunehmend reaktionsfähige und intelligentere ThinkPad-Reihe

Die Marke ThinkPad definiert weiterhin einen neuen Goldstandard der Laptops für Geschäftsleute. Wir fügen in der gesamten X1-Reihe Innovationen bei Displays, Datenschutz und Konnektivität ein, um einem sich wandelnden Arbeitsumfeld gerecht zu werden. Das X1 Tablet erhält ein neues 13-Zoll-Design mit einem 3K-Display und optionaler globaler LTE-A-Konnektivität. Auf den Modellen X1 Carbon und X1 Yoga ist Amazon Alexa aktiviert und beide erhalten ein erstklassiges Display mit Support für Dolby Vision HDR3 für unglaubliche Bildqualität und ThinkShutter Camera Privacy Aufkleberabdeckungen gehören der Vergangenheit an. X1 Carbon ist jetzt auch mit Berührungsbildschirm erhältlich was Nutzern des weltweit leichtesten 14-Zoll-Geschäftslaptops mit Sicherheit gefallen wird, ebenso wie die 15 Stunden Akkuzeit.

Die Modelle X280, X380 Yoga, T480, T480s, T580, L380, L380 Yoga, L480 und L580 der Marke werden alle verbessert. Insbesondere der X280, das "Straßenkämpfer-Modell", wurde auf 2,56 Pfd. verschlankt, während der T480 den Unternehmensstandard mit neuem Seitendock, Infrarotkamera, globalem LTE-A und unglaublichen 274 Stunden Akkuzeit neu bestimmt. Der T480 kombiniert Leistungskraft und klassenbestes Gewicht, während der T580 mit einem schnelleren Speicher, dualen Speicherplätzen und neuem Docking für kompromisslose Leistungskraft aufwartet.

Wenn Sie nicht unterwegs sind und eine größere Bildschirmfläche brauchen, können Sie den neuen Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock an bis zu drei 4K-Displays anschließen, um Lenovo PCs auszuwählen6 - gleichzeitig erhalten Sie damit einen Panoramablick, einen Leistungsschub von diskreten Grafiken und Sie laden Ihren PC auf. Steigern Sie Ihr PC-Erlebnis, indem Sie den IdeaPad 720S über das Grafikdock an ein Lenovo Explorer Immersive Headset for Windows Mixed Reality7 anschließen dann können Sie VR-Spiele spielen, die Welt durch Holo-Tours bereisen und mehr.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

