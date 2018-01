Liebe Leser,

für die Deutsche Telekom begann der Handel in dieser Woche höchst erfreulich. Die Aktie überwand die Barriere in Höhe von 15 Euro, die zuvor als möglicherweise massive Kursbremse angesehen worden war. Jetzt, so die charttechnischen Spezialisten, habe der Wert durchaus die Chance auf einen Ausbruch nach oben. Dabei müssten zuvor noch zwei Hürden beiseite geschafft werden. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht in einem Seitwärtstrend, der offenbar ... (Frank Holbaum)

