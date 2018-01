Weltweit einflussreichste Technologiefachmesse beginnt mit einer Rekorde brechenden CES Unveiled, Medientagen im Vorfeld und Intel-Keynote

Die CES 2018 öffnete heute ihre Pforten, um die Technologie der nächsten Generation vorzustellen, die unser Leben verbessern und globale Probleme lösen helfen soll. Die Messe erstreckt sich auf eine rekordverdächtige Ausstellungsfläche von mehr als 2,75 Mio. Quadratfuß netto (ca. 255.000 qm) mit mehr als 3.900 Ausstellern, darunter etwa 900 Startup-Unternehmen. Auf der CES 2018 erleben in dieser Woche über 20.000 neue Produkte ihren Marktauftritt. Die CES 2018 befindet sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM und wird von dieser ausgerichtet. Sie findet bis Freitag, den 12. Januar in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada statt.

"Die Zukunft der Innovation steht diese Woche auf der CES im Rampenlicht. Die ausgestellte Technologie wird Verbrauchern neue Fähigkeiten geben und unsere Welt besser machen", erklärte Gary Shapiro, President und CEO, CTA. "Hier auf der CES 2018 sind alle bedeutenden Industriezweige vertreten. Globale Marken und eine Rekordzahl an Startups stellen neue Produkte vor, die unser Privatleben, unseren Beruf und unsere Freizeitgestaltung in neue Bahnen lenken werden. Von aktuellsten Neuerungen bei selbstfahrenden Fahrzeugen, intelligenten Städten, künstlicher Intelligenz, Sporttechnologie, Robotik, Gesundheits- und Fitnesstechnologie und mehr die Innovationen auf der CES 2018 werden die globale Geschäftswelt voranbringen, neue Arbeitsplätze schaffen und neue Märkte in der ganzen Welt erschließen."

Intel-CEO Brian Krzanich trat am Montagabend für den Keynote-Vortrag im Vorfeld der CES ans Rednerpult, um Innovation in den Blickpunkt zu rücken und zu erörtern, was im Bereich Big Data als Nächstes zu erwarten ist. Daten seien die unsichtbaren treibenden Kräfte hinter der nächsten Technologieinnovationswelle, sagte er. Intel werde auf den bevorstehenden Olympischen Winterspielen mit VR-Inhalten aufwarten, und zwar durch seine immersive Medienplan- und True-View-Plattform, die das bisher größte VR-Erlebnis in 30 Sportprogrammen bereitstelle. Der ehemalige NFL-Star Tony Romo kam ebenfalls auf die Bühne, um weiter zu erläutern, wie virtuelle Realität das Konsumentenerlebnis für Live-Sportsendungen transformieren werde, da es die Möglichkeit biete, durch 360-Grad-Kameras, unglaubliche Datenspeicherkapazitäten und Computer-Leistungskraft praktisch aus jedem Blickwinkel dabei zu sein. Im Laufe seiner Präsentation verwies Krzanich auch auf die unlängst erfolgte Eröffnung von Intel Studios, einer neuen Arbeitsstätte in Los Angeles (USA), um eine von Intel gepowerte autonome "menschliche Drone", den Volocopter, zu filmen und live vorzuführen. Darüber hinaus wurde mit der Shooting Star Mini-Dronenshow ein neuer Guinness Weltrekord aufgestellt die fortschrittlichste Software-Flotte von 100 Dronen, die ohne GPS von einem Piloten gesteuert wurde.

Am Vortag präsentierten Steve Koenig und Lesley Rohrbaugh von der CTA "Tech Trends to Watch" auf der CES 2018. Sie identifizierten zu erwartende bedeutende Trends der CES, darunter Technologien wie künstliche Intelligenz und 5G, die in den Produktankündigungen zu erwarten sind, sowie native Schnittstellen, intelligente Städte und digitale Therapeutika. Darüber hinaus bezifferten sie die voraussichtlichen Umsätze der Technologie-Branche für 2018 auf 351 Milliarden US-Dollar, was einer 3,9-prozentigen Steigerung gegenüber 2017 entspricht. Die Folien und weitere Informationen erhalten Sie unter CTA.tech/salesandforecasts.

Am Dienstagabend fand die bisher größte CES Unveiled statt. Das offizielle Medien-Event der CES 2018 stellte eine Rekordzahl von 204 Ausstellerunternehmen ins Rampenlicht, darunter 72 Startups von Eureka Park, die bisher größte Zahl an vorgestellten Startups auf der CES Unveiled. Präsentiert wurden die neuesten Entwicklungen in künstlicher Intelligenz, intelligenten Haushalten und virtueller Realität sowie emotionsempfindliche Roboter, Alexa-fähige Spiegel, intelligente Kopfhörer, intelligente Beleuchtung und anderes mehr. CES Unveiled gab mehr als 1.900 Medienvertretern einen Vorgeschmack auf die Innovationen, die in dieser Woche auf der Messe vorgestellt werden. Die offizielle Highlights-Rolle der CES Unveiled finden Sie hier.

Die CES Media Days waren zwei Tage, vollgepackt mit Produktankündigungen von großen und kleinen Unternehmen. Die innovationsreiche Woche begann mit Preshow-Pressekonferenzen von 29 Unternehmen mit Marktauftritten neuer Produkte, darunter:

Bosch "Simply. Connected." ein Portfolio, bei dem die Nutzung von Technologie für intelligente Städte für richtungweisende urbane Mobilität, Luftqualität, Energieeffizienz und Sicherheit im Vordergrund steht

"Simply. Connected." ein Portfolio, bei dem die Nutzung von Technologie für intelligente Städte für richtungweisende urbane Mobilität, Luftqualität, Energieeffizienz und Sicherheit im Vordergrund steht BrainCo die erste erschwingliche, nicht-intrusive und von künstlicher Intelligenz geprägte Handprothese

Byton - das Konzept des selbstfahrenden, vernetzten Elektroautos, das voraussichtlich Ende 2019 eingeführt werden soll

Continental Vorstellung des langfristigen Ziels einer nahtlosen Mobilität und Vision Zero, das Ziel von Continental, Straßenverkehrsopfer komplett abzuschaffen

Dynamic Ankündigung der weltweit ersten netzwerkzertifizierten intelligenten Kreditkartentechnologie

Faurecia Sprachaktiviertes Cockpit der Zukunft mit Amazon Alexa

HDMI HDMI 2.1 Spezifikation die jüngste Aktualisierung der HDMI-Standards und Spezifikation mit Unterstützung eines höheren Bereichs von A/V-Auflösungen und Bandbreitengeschwindigkeiten

Hisense H10E 4K Smart ULED TV und H9E Plus 4K Smart ULED TV

Hyundai Neues Elektrofahrzeug namens Nexo mit technisch fortschrittlicher Brennstoffzelle und erweiterten Fahrerassistenzfähigkeiten

Interaxon Partnerschaft mit Safilo zur Verbindung modernster Brillen mit "Brain-sensing" Technologie von Muse

Kia Niro EV Concept, ein vollelektrisches kompaktes SUV-Fahrzeug, das 238 Meilen (383 km) mit einer einzigen Akkuladung fahren und innerhalb von 30 Minuten schnell aufgeladen werden kann

LG Produktintegration von LG ThinQ AI künstlich intelligenten Produkten, die von Verbrauchern lernen können

MobileHelp Notrufsystem für das Samsung Gear S3

Monster Monster Talk, Sprachaktivierungstechnologie, die in die Superstar Bluetooth-Lautsprecher, Elements-Kopfhörer und Clarity Bluetooth-Kopfhörer integriert werden

Neutrogena NeutrogenaSkin360 wird an das Smartphone angeschlossen und nutzt Sensoren zur Erstellung eines personalisierten Hautpflegeplans

NuCalm Patentierte Entspannungstechnologie, die eine topische Creme, Mikrostromstimulierung über den NuCalm-Visor und die NuCalm neuroakustische Software miteinander kombiniert

Panasonic Erste 4K OLEDs im Format HDR10+

Philips Philips SmartSleep-Kopfband für eine bessere Schlafqualität mit personalisierten Klangfarben und Lautstärken

Project Nursery Alexa-basiertes Babyüberwachungssystem

Qualcomm - Prozessor für ausgedehnte Nutzung über 5G-Konnektivität, Automobil- und intelligente Haushaltstechnologie, darunter energiesparende Bluetooth-Audiogeräte und VR-Headsets

Ripple App zur Verbesserung des professionellen Networking mit "Face Connect"-Technologie von Ripple, mit der ein Foto gemacht und die Person umgehend in die Kontaktliste aufgenommen werden kann

Royole Die Zukunft von flexiblen Technologien und die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine

Samsung Vorstellung des IoT-Ökosystems "SmartThings", von Samsung Notebook 9 Pen und Samsung Flip

Showstoppers Launch.it Gewinner des Startup-Pitching-Wettbewerbs war Velco mit seiner "Wink Bar", dem ersten vernetzten Fahrradlenker mit Smartphone-Kompatibilität

Sony - Vorstellung des A8F OLED TV

TCL TCL Roku Smart Soundbar integriert mit dem Roku Entertainment Assistant

Toyota Ankündigung des neuen selbstfahrenden mobilen Marktplatzes e-Palette

Valeo - Motorisierungssystem für einen vollelektrischen Niederspannungs-Fahrzeugprototyp (48 V), der um 20 Prozent sparsamer ist als bestehende Hochspannungslösungen

ZF ZF ProAI, ein neuer Supercomputer mit modularer und skalierbarer Architektur

Die CES 2018 findet ab heute bis Freitag, den 12. Januar statt und richtet sich an Fachvertreter. Besucher müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Brandaktuelle Mitteilungen und Produktankündigungen finden Sie unter CES.tech.

