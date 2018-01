Medienmitteilung

Emmierhöht Beteiligung an Centrale LaitièredeMahdia

Luzern, 10. Januar 2018 - Kaiku, die Emmi Tochter in San Sebastián, Spanien,erhöht ihre Beteiligung an der Centrale Laitière de Mahdia SA («Vitalait») in Mahdia, Tunesien, von 45.4 % auf 54.7 %. Emmi, die 73.4 % der Aktien von Kaiku hält, wird folglich neu zu 40.2 % an der Centrale Laitière de Mahdia SA beteiligt sein. 2021 wird die Beteiligung in einem zweiten Schritt um weitere 9.34 % erhöht.

Die Stärkung der internationalen Präsenz ist Teil der Strategie von Emmi. Als viertgrösster Auslandmarkt von Emmi spielt Tunesien dabei eine wichtige Rolle.

Emmi ist seit 2006 an der Kaiku-Gruppe beteiligt, die wiederum seit 2012 eine Beteiligung an der Centrale Laitière de Mahdia SA («Vitalait») hält. Das tunesische Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke Vitalait. Weitere wichtige Märkte von Kaiku sind der Heimmarkt Spanien und Chile.

Beteiligungserhöhung in zwei Etappen

Emmi und die übrigen Aktionäre von Kaiku haben entschieden, ihre Beteiligung an Vitalait in zwei Schritten von je 9.34 % von 45.4 % auf zuerst 54.7 % und danach auf 64.0 % zu erhöhen. Emmi, die 73.4 % der Aktien von Kaiku hält, wird mit Vollzug des ersten Schritts zu 40.2 % an Vitalait beteiligt sein. Mit dem zweiten Schritt, der im ersten Halbjahr 2021 erfolgen wird, beträgt der Anteil von Emmi dann 47.1 %.

Starke Position in Tunesien

Vitalait ist die Nummer 2 im Bereich von Milchprodukten in Tunesien. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und hat sein Produktportfolio deutlich verbessert. Heute stellt es neben Trinkmilch auch Jogurt, Jogurtdrinks und Desserts her.

Die Beteiligungserhöhung bekräftigt das Engagement von Emmi und Kaiku im wachsenden tunesischen Markt. Die Transaktionen haben keinen Einfluss auf den Umsatz und EBIT von Emmi, da die Gesellschaft bereits voll konsolidiert ist.

Über den Kaufpreis und weitere Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion ist vorbehältlich der Zustimmung der tunesischen Aufsichtsbehörden.

Kontakte

Analysten: Esther Gerster, Leiterin Konzernkommunikation & IR, T +41 58 227 50 69, (esther.gerster@emmi.com: mailto:esther.gerster@emmi.com)

Medien: Sibylle Umiker, Konzernkommunikation & IR, Mediensprecherin, T +41 58 227 50 66, (media@emmi.com: mailto:media@emmi.com)

Über Vitalait

Die Centrale Laitière de Mahdia ist die Nummer 2 im Bereich von Milchprodukten in Tunesien. Das Unternehmen stellt Milch, Jogurt, Jogurtdrinks und Desserts her. Es erzielt einen Umsatz von ca. CHF 140 Millionen und beschäftigt rund 785 Mitarbeitende.

Über Emmi

Emmi ist die führende Schweizer Milchverarbeiterin und eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz fokussiert das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die Reifung und den Handel hauptsächlich von Schweizer Käse. Im Ausland konzentriert sich Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten auf etablierte Märkte in Europa und Nordamerika sowie zunehmend auch auf Entwicklungsmärkte ausserhalb Europas. Bei den Frischprodukten stehen Lifestyle-, Convenience- und Gesundheitsprodukte im Vorder-grund. Beim Käse positioniert sich Emmi als das weltweit führende Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden von Emmi sind der Detailhandel, die Hotellerie und Gastronomie ("Food Service") und die Lebensmittelindustrie.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz rund 25 Produktionsbetriebe jeglicher Grösse. Im Ausland ist Emmi mit ihren Tochtergesellschaften in 13 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder.

Emmi hat 2016 einen Nettoumsatz von CHF 3259 Millionen und einen Reingewinn von CHF 140 Millionen erzielt. Im ersten Halbjahr 2017 resultierte ein Umsatz von CHF 1600 Millionen und ein Reingewinn von CHF 66 Millionen. Das Unternehmen beschäftigt teilzeitbereinigt gut 5900 Mitarbeitende, davon 3000 in der Schweiz.