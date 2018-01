FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement vor der nächsten Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 104,60 Euro belassen. Er rechne zur Zahlenvorlage am 20. Februar beim Heidelberger Zementhersteller mit einem robusten vierten Quartal und einem optimistischen Ausblick auf 2018, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Da er Baustoffe-Unternehmen bevorzuge, die hauptsächlich auf den europäischen Markt ausgerichtet seien, bleibe die HeidelCement-Aktie sein "Top Pick"./ck/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006047004

AXC0046 2018-01-10/07:34