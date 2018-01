FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX FEHLEN IMPULSE FÜR WEITEREN ANSTIEG - Nach seinem fulminanten Jahresstart zeigt sich der Dax zunehmend kraftlos. Das Tempo der Kursgewinne hatte sich bereits in den vergangenen Tagen verlangsamt. Am Mittwochmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 379 Punkte und damit 0,05 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Seit seinem Zwischentief gleich zum Start ins neue Jahr hatte der Dax in der Spitze um etwa 5,3 Prozent zugelegt. Eine kleine Pause nach dem guten Jahresstart wäre keine Überraschung, erklärten die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar.

USA: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Dienstag einmal mehr Rekordstände erreicht. Für die Standardwerte ging es etwas bergauf, während die Aktienkurse an der Technologiebörse Nasdaq, wo es 2017 überdurchschnittlich stark nach oben gegangen war, letztlich kaum von der Stelle kamen. Der auf breiter Front weiter erstarkende US-Dollar, der amerikanische Waren für Käufer im Ausland verteuern kann, ließ die Anleger kalt. Marktbewegende amerikanische Konjunkturnachrichten gab es nicht. Auch Unternehmensmeldungen waren Mangelware.

ASIEN: - OHNE KLARE RICHTUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben nach ihren jüngsten deutlichen Kursgewinnen am Mittwoch eine Atempause eingelegt. In Japan belastete auch die anhaltende Stärke des Yen den Markt. Der Leitindex Nikkei 225 büßte zum Handelsschluss 0,3 Prozent ein. Zuletzt hatte er noch den höchsten Stand seit Anfang der 90er-Jahre erreicht. Der chinesische CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, legte zuletzt um 0,08 Prozent zu.

DAX 13.385,59 0,13% XDAX 13.400,36 0,15% EuroSTOXX 50 3.622,87 0,18% Stoxx50 3.253,37 0,36% DJIA 25.385,80 0,41% S&P 500 2.751,29 0,13% NASDAQ 100 6.677,94 0,02% Nikkei 225 23 788,20 Punkte -0,3% (Schluss)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - ETWAS LEICHTER - Der Bund Future dürfte aus Sicht von Dirk Gojny von der National Bank etwas leichter in den Tag starten und sich dann zwischen 160,70 und 161,90 bewegen. Immerhin gehe von den chinesischen Preisdaten zu Handelsbeginn kein Störfeuer aus.

Bund-Future Schlusskurs 161,20 -0,35% Bund-Future Settlement 161,30 -0,06%

DEVISEN: - EUROKURS ÜBER 1,19 US-DOLLAR - Der Euro hat sich am Mittwoch nach den Kursverlusten seit Wochenbeginn nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1929 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1932 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1931 -0,07% USD/Yen 112,34 -0,22% Euro/Yen 134,03 -0,28%

ROHÖL

Brent (März-Lieferung) 69,17 0,01 USD WTI (Februar-Lieferung) 63,46 0,02 USD

