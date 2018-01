Nach einer schwachen Entwicklung in den ersten neuen Monaten von 2017 ist Nordex ein beeindruckender operativer Schlussspurt gelungen. Das schafft eine gute Basis für eine Rückkehr auf den Wachstumspfad, Aktionäre müssen allerdings Geduld mitbringen.

Von Januar bis September 2017 hatten sich Auftragseingang und -bestand von Nordex auf jeweils 1,1 Mrd. Euro in etwa halbiert. Aufgrund der längeren Vorlaufzeiten in der Projektrealisierung dürfte das für eine schwache Entwicklung in 2018 sorgen. Die Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Umsatzrückgang von rund 17 Prozent in diesem Jahr, das EBITDA dürfte sogar um ein Drittel schrumpfen.

Doch es gibt Hoffnung, dass die Talsohle damit durchschritten ist, denn ...

