Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Silberbarren (1000g) -0,34% auf 622,1, davor 9 Tage im Plus (3,02% Zuwachs von 605,9 auf 624,2), Silber Philharmoniker 1/1 -0,36% auf 19,33, davor 9 Tage im Plus (3,03% Zuwachs von 1S8,83 auf 19,4), Wacker Chemie 0% auf 171,8, davor 7 Tage im Plus (6,54% Zuwachs von 161,25 auf 171,8), Goldcorp Inc. 0% auf 13,53, davor 7 Tage im Plus (6,7% Zuwachs von 12,68 auf 13,53), RWE -0,39% auf 17,71, davor 6 Tage im Plus (5,14% Zuwachs von 16,91 auf 17,78), Suess Microtec -2,23% auf 19,3, davor 6 Tage im Plus (20,96% Zuwachs von 16,32 auf 19,74), FedEx Corp -0,34% auf 267,75, davor 6 Tage im Plus (8,19% Zuwachs von 248,32 auf 268,66), United Parcel Service -0,05% auf 129,11, davor 6 Tage im Plus (8,5% Zuwachs von 119,05 auf 129,17), WireCard -0,9% auf 105, davor...

