Curetis und MGI bauen strategische Partnerschaft für NGS-basierte molekulare Mikrobiologie aus KREISE: TELECOM ITALIA ERWÄGT STREICHUNG VON 7000 STELLEN IN DREI JAHREN Roche startet Kaufangebot für Ignyta CropEnergies in den ersten drei Quartalen mit Plus bei Umsatz und Produktion - Oper Erg trotz schwächerem Q3 auf Vorjahresniveau Conti - 2017er EBIT-Marge 10,8% (Prog 10,9%) , Umsatz rd. 44 Mrd (Prog 43,97) Conti will bis zur Jahresmitte über Umbau entscheiden (HB) Conti bestätigt im Grundsatz Medienberichte - 'Frühes Analysestadium' Deutsche Bank verteidigt Bonuszahlungen und Strategie, Interview mit Marcus Schenck und Christian Sewing, HB, S. 1/4-5 Ferratum revenues for 2018 will range between 280 and 310 Mio EUR, EBIT margin expected to be within the...

Den vollständigen Artikel lesen ...