Die britische Investmentbank Barclays hat Metro vor dem am 15. Januar erwarteten Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal 2017/18 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Metro dürfte Gegenwind durch die für Handelskonzerne ungünstig gelegenen Weihnachtsfeiertage, dem weiter herausfordernden Umfeld in Russland und Währungseffekte zu spüren bekommen haben, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich verwies er darauf, dass das Ende eines Kalenderjahres saisonal bedingt stets das wichtigste für das Unternehmen sei. Metro bleibe aber sein "Top Pick" im Sektor./ck/zb Datum der Analyse: 10.01.2018

