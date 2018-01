München (ots) - Zukunftsdialog "Wetter-Extreme - sind wir hilflos?" in München:



- Extrem-Wetter-Wissenschaft, POTSDAM-INSTITUT für KLIMAFOLGENFORSCHUNG, Prof. Rahmstorf - Extrem-Wetter als Risikofaktor, MUNICH RE, Dr. Faust - Digitale Lösungen für die Wasserwirtschaft, SIEMENS, Dr. Lade - Wie wir Städte resilient gestalten können, RABOLL, Hr. Hauber - WANN: 23. Januar 2018 (Dienstag), 13:00-14:30 Uhr - WO: IFAT Weltleitmesse Umwelt-Technologie, Messe München



Stürme, Starkregen, Dürren: Was sich in den Prognosen der meteorologischen Institute seit Jahren ankündigt hat, ist im Leben der Menschen mit Wetter-Extremen angekommen. In der deutschen Hauptstadt zeigen sich Wasserkaskaden auf den U-Bahn-Treppen, die Orkane KYRILL, EMMA und AXEL führen zum Ausnahmezustand. Kurz: Wetter macht Schlagzeilen.



Mit dem IFAT Zukunftsdialog "Wetterextreme - sind wir hilflos?" erörtern unsere Panel-Experten die Chancen und Risiken: Was kann Umwelttechnologie heute schon leisten, um Stürmen, Starkregen oder Dürren etwas entgegenzusetzen? Wie sehen die Strategien für die Zukunft aus?



Interessierte Journalisten lädt die Weltleitmesse für Umwelttechnologie IFAT zum Zukunftsdialog nach München ein:



Wann: Dienstag, 23. Januar 2018, 13:00-14:30 Uhr Wo: ICM - Internationales Congress Center München Am Messesee 2, 81829 München



Panel-Experten: - Der Klimaforscher: Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam- Institut für Klimafolgenforschung - Der Risikoforscher: Dr. Eberhard Faust, Munich Re - Der Technologieexperte: Dr. Markus Lade, Siemens - Der Landschaftsarchitekt: Gerhard Hauber, Ramboll Studio Dreiseitl - Die Moderatorin: Maxine Mawhinney, Journalistin, ehem. BBC News



Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen des IFAT Mediendialogs statt - dem Vorab-Presseevent zur IFAT 2018.



