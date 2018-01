An den europäischen Märkten herrscht anhaltend gute Stimmung, auch gestern gingen die wichtigsten Indices mit höheren Notierungen aus dem Handel. In London und Zürich wurden erneut Rekordmarken erreicht. Konjunkturseitig fanden Arbeitsmarktdaten in den europäischen Handelssälen Beachtung. In der Eurozone verbesserte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im November weiter. Die Arbeitslosigkeit erreichte den tiefsten Stand seit fast neun Jahren. Allerdings bleiben die Unterschiede zwischen den Euroländern groß: Eine jeweils sehr hohe Arbeitslosigkeit weisen Griechenland und Spanien auf. Deutschland dagegen steht derzeit besonders gut da. Bei den Sektoren gab es am Dienstag fast nur Gewinner. Spitzenreiter war wieder der Automobilsektor mit einem...

