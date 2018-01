Pressemitteilung der PNE WIND AG:

PNE WIND AG gewinnt Windpark-Auktion in der Türkei

Die PNE WIND AG hat erfolgreich an der jüngsten Ausschreibung für Windkraftprojekte in der Türkei teilgenommen. Das Windparkprojekt "Köseler" (71,4 MW) erhielt Ende Dezember 2017 bei der Ausschreibung von 260 MW in der Canakkale Region im Westen der Türkei einen Zuschlag. Insgesamt beteiligten sich Projekte mit rund 5.000 MW. Damit war das Volumen vielfach überzeichnet.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender (CEO) der PNE WIND AG: "Dies ist ein großer Erfolg und gleichzeitig ein weiterer ...

