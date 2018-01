Liebe Leser,

seit über einem Monat befand sich die Aktie von ADVA Optical Networking in einer ebenso zähen wie langen Seitwärtskorrektur. Besonders an den umsatzarmen Handelstagen rund um Weihnachten schleppte sich der Kurs recht unentschlossen seitwärts. Die Bewegung konnte lange Zeit als Bullenflagge in einem Aufwärtstrend angesehen werden.

Sie sollte, wenn sie gemäß dem Lehrbuch aufgelöst wird, am Ende zu höheren Kursen führen. Dies ist in den letzten Tagen geschehen. An den ... (Dr. Bernd Heim)

