110 % Tagesgewinn gab es gestern - das war eine große Überraschung an der Wall Street. EASTMAN KODAK schaltet sich mit seiner Technik in den Kryptomarkt ein. Darüber gibt es heute und morgen verschiedene Meldungen in den Medien. Gibt es eine technische Korrektur, spielen Sie bitte mit einem kleinen Betrag mit, dann sehen wir weiter. EASTMAN KODAK ist mit seiner Fototechnik immer noch eine Nummer, wenn auch mittlerweile in völlig anderer Art.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



