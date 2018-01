JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach der Healthcare-Konferenz der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Chef des Pharmabereichs habe das enorme Wachstumspotenzial des Gerinnungshemmers Xarelto und die Chancen aus der Pipeline unterstrichen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einer spruchreifen Monsanto-Fusion rechnet man weiterhin in nächster Zeit./ag/la Datum der Analyse: 09.01.2018

