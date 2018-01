Kepler Cheuvreux hat RWE von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Nachdem die Aktie des Essener Versorgers gegen Ende 2017 bis auf etwas über 23 Euro gestiegen und danach wieder gesunken sei, habe er nun sein Anlageurteil angepasst, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Abgesehen von der recht geringen Dividendenrendite und trotz des Spielraums bis zu seinem Kursziel hinderten ihn aber eine ganze Reihe an Faktoren daran, ein "Buy"-Votum auszusprechen. Mit Blick auf das Geschäft von RWE hält er einen Verkauf der Tochter Innogy, über den es jüngst Gerüchte gab, für keine gute Idee./ck/la Datum der Analyse: 05.01.2018

