Der Autozulieferer Continental denkt über seine Aufspaltung nach. Damit liegt Conti voll im Branchentrend. Doch wo liegen die Vor- und Nachteile? Und warum will Continental überhaupt an der Konzernstruktur rütteln?

"Wir schauen uns die Organisation von Continental in der Summe an." Im nächsten halben Jahr will der Autouzulieferer nach den Worten von Finanzvorstand Wolfgang Schäfer eine neue Konzernstruktur prüfen. "Wir bestätigen, dass wir uns in einem frühen Analysestadium befinden, Szenarien durchzuspielen, um unsere Organisation noch flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten."

Continental will offenbar keine Zeit verlieren, laut Schäfer spreche der Konzern bereits mit Banken und "anderen relevanten Gruppen". Die Nachrichtenagentur Reuters will von einem Insider erfahren haben, dass das Conti-Management zusammen mit Beratern mehrere Szenarien durchspiele. Ob sich daraus Änderungen ergäben, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.

Warum macht Continental das?

Die Autobranche steckt in einem riesigen Wandel, gleich mehrere Themen beschäftigen die Unternehmen: Elektromobilität, Sharing, autonomes Fahren und Vernetzung. Daraus ergeben sich seitens der Autobauer andere Nachfragen an die Zulieferer, aber auch Geschäftsmodelle ändern sich. Hier will der Continental-Vorstand prüfen, ob der Konzern flexibel genug aufgestellt sei, so Schäfer.

Dazu kommt: Der Kostendruck auf die Zulieferer steigt, Autobauer verhandeln in Zeiten von Spar- und Effizienzprogrammen zunehmend härter. Branchengrößen wie Bosch, ZF und eben Continental können ...

