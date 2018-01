Der Tabak- und Nahrungsmittelkonzern Altria Group (ISIN: US02209S1033, NYSE: MO) zahlt am Mittwoch eine Quartalsdividende von 0,66 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus (Record date war der 21. Dezember 2017, Ex-Dividenden-Tag: 20. Dezember 2017). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet die Altria Group 2,64 US-Dollar an ihre Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 69,57 US-Dollar (Stand: 9. Januar 2018) entspricht dies einer ...

