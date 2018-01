Um 100.000 Sitzplätze will Tui seine Flugkapazitäten für die Türkei aufstocken. Nach zwei Krisenjahren wächst die Nachfrage nun wieder rasant an - der Reisekonzern verbucht ein Buchungsplus von 70 Prozent.

Nach zwei Jahren Türkei-Krise spürt der weltgrößte Reisekonzern Tui wieder ein stärkeres Interesse der Deutschen an Urlaub in dem Land am Bosporus. Zum Saisonauftakt verzeichnet der Konzern ein Buchungsplus von 70 Prozent, wie die Tochter Tui Deutschland am Mittwoch vor dem Start der Reisemesse CMT ...

