Der Start in das neue Börsenjahr ist für das Gros der Anleger sehr erfreulich verlaufen. Die Aktienmärkte haben direkt richtig Fahrt aufgenommen und die bedeutendsten Rohstoffe ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fortgesetzt. Von der Zinsseite gibt es noch keine großen Störfeuer, lediglich die anhaltende Stärke des Euro ist dem einen oder anderen Marktteilnehmer ein Dorn im Auge. Hier soll es im Laufe des Jahres jedoch zu einer Trendwende kommen. Davon ist zumindest die Mehrheit der wikifolio-Trader überzeugt, die wir nach ihrer Meinung zum Börsenjahr 2018 befragt haben. Wir bedanken uns für das zahlreiche Feedback und stellen die Ergebnisse der Umfrage hier in dieser Woche im Detail vor.Zinsdifferenz weitet sich zu Gunsten der USA ausBei der Frage nach den voraussichtlich wichtigsten Einflussfaktoren auf die Finanzwelt stehen die Geldpolitik der Notenbanken samt Entwicklung der Kapitalmarktzinsen zum dritten Mal in Folge ganz oben auf der Nennungsliste. Die Unterschiede zwischen der Eurozone und den USA bei Geldpolitik und Anleiherenditen wurden von der Mehrheit im vergangenen Jahr korrekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...