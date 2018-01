Philion SE: Neuausrichtung im Bereich Telekommunikation und Sachkapitalerhöhung beschlossen

DGAP-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Philion SE: Neuausrichtung im Bereich Telekommunikation und Sachkapitalerhöhung beschlossen 10.01.2018 / 13:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Philion SE: Neuausrichtung im Bereich Telekommunikation und Sachkapitalerhöhung beschlossen

München, 10.01.2018: Die Philion SE ("Gesellschaft", ISIN: DE000A1X3WF3) hat auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung die Neuausrichtung der Gesellschaft im Bereich Telekommunikation beschlossen.

Im Rahmen der Neuausrichtung haben die anwesenden Aktionäre der Gesellschaft der Einbringung der FEXCOM GmbH, einem der größten unabhängigen Multibrand-Filialist im deutschen Telekommunikationsmarkt, im Wege einer Sachkapitalerhöhung zugestimmt. Dazu wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 250.000 um EUR 1.600.000 auf EUR 1.850.000 gegen Sacheinlagen durch Ausgabe von 1.600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stuckaktien im rechnerischen Nennbetrag von je EUR 1,00 erhöht ("Neue Aktien"). Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von je EUR 1,00 und damit zu einem Gesamtausgabebetrag von EUR 1.600.000 ausgegeben und sind ab dem Jahr 2018 gewinnberechtigt. Soweit der Einbringungswert der Gesellschaftsanteile den Ausgabebetrag der hierfur gewährten Neuen Aktien ubersteigt, soll die Differenz in die freie Kapitalrucklage eingestellt werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden an die drei Gesellschafter der FEXCOM GmbH als Gegenleistung fur die Einbringung ihrer Anteile ausgegeben. Die in Zusammenhang mit der Einbringung erstellte Fairness Opinion einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet die FEXCOM GmbH zum 1. Januar 2018 mit EUR 14.680.000.

Darüber hinaus wurden René Schuster (Vorsitzender) und Reinhard Krause erneut in den Verwaltungsrat gewählt. Frank Demmler, Gründer und bisheriger Mehrheitsgesellschafter der FEXCOM GmbH, wurde neu in das Gremium berufen und wird künftig auch ein weiterer geschäftsführender Direktor der Gesellschafter sein. Michael Rohbeck fungiert auch weiterhin als geschäftsführender Direktor.

Der Verwaltungsrat

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Tel: +49 15140016085 E-Mail: info@philion.de Philion SE Maximilianstr. 2 80539 München

10.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Maximilianstr. 2 80539 München Deutschland Telefon: +49 89 20 500 85730 E-Mail: info@philion.de Internet: www.philion.de ISIN: DE000A1X3WF3 WKN: A1X3WF Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

644271 10.01.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1X3WF3

AXC0175 2018-01-10/13:49