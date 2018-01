Liebe Trader,

Seit den Verlaufstiefs bei 6,65 Euro aus 2002 konnte das Wertpapier von Fresenius Medical Care (FMC) um über 1200 Prozent zulegen. Zeitweise folgte über einige Jahre hinweg eine Konsolidierungsphase, übergeordnet beherrscht aber ein größerer Aufwärtstrend das Kursgeschehen. Die letzten drei Jahre wurden von einer mehrjährigen Seitwärtskonsolidierung zwischen 70,00 und 85,65 Euro beherrscht, wobei sich bereits im abgelaufenen Jahr ein nennenswerter Ausbruchsversuch über die obere Begrenzung abgespielt hat. Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres 2018 legte die Aktie von FMC per Wochenschlusskurs darüber zu, auf der Oberseite blockiert aber eine markante Widerstandslinie das Kurspotenzial, weshalb ein Pullback und somit fallende Notierungen sehr viel wahrscheinlicher werden.

Short-Chance:

Anlegern ist es in der abgelaufenen Handelswoche gelungen die Vorhochs aus 2017 bei 89,22 Euro zu knacken und zielstrebig per Wochenschlusskurs zu bestätigen. Doch die Trendlinie knapp darüber zeigt Wirkung und dürfte kurzzeitig für Kapitalabflüsse sorgen. Direkte Abgaben bis auf das Niveau von 87,78 Euro kämen daher nicht überraschend und kann über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Auf der anderen Seite birgt ein Ausbruch über die aktuellen Wochenhochs von 92,50 Euro Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von rund 100,00 Euro. Dieses wird aber erst nach einem Pullback erwartet, sodass tendenziell eine Short-Strategie Vorrang haben sollte.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 91,20 Euro

Kursziel: 87,78 Euro

Stopp: > 92,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,30 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fresenius Medical Care KGaA, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 91,20 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.