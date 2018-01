TORONTO, ON--(Marketwired - Jan 10, 2018) - Durch strengere Auflagen im Hinblick auf Emissionen, Sicherheit und Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen sind Automobilhersteller angehalten, Möglichkeiten zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts zu finden ohne bei Sicherheit und Leistung Kompromisse einzugehen. Martinrea Honsel wird seine Leichtbaukompetenz in Aluminiumguss und -bearbeitung auf der EUROGUSS, einer führenden Gießereimesse in Nürnberg, zeigen.

"Wir freuen uns auf einen Austausch über modernste Aluminium-Gusstechnologien für Motoren, Getriebe, Fahrwerks- und Karosseriebauteile sowie Elektroantriebe und Systemlösungen," sagt Juan Nardiz, Präsident von Martinrea Honsel. "Unabhängig davon wie sich die Mobilität in Zukunft entwickeln wird, ist Martinrea als Marktführer mit einem breiten Technologieportfolio und einer weltweiten Präsenz sehr gut aufgestellt, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

Wo: Messezentrum Nürnberg Stand 270, Halle 7 Wann: 16.-18. Januar 2018 09.00 - 17.00 Uhr

Martinrea Honsel betreibt modernste Druck- und Niederdruckkokillengusswerke in Deutschland, Spanien, Nordamerika, Brasilien und China. Zur Produktpalette des Leichtbauspezialisten gehören unter anderem Motorblöcke, Getriebegehäuse, Schwenklager, Querlenker, Achsträger oder Batteriegehäuse für zahlreiche Kunden wie Jaguar Land Rover, Daimler, BMW, Ford, General Motors und Volvo.

Über Martinrea International Inc.

Martinrea International Inc. (TSX: MRE (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:MRE)) ist führend in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Metallkomponenten, Baugruppen und Modulen, flüssigkeitsführender Systeme und komplexer Aluminiumbauteile vornehmlich für den Automobilsektor. Martinrea beschäftigt rund 15.000 talentierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 44 Werken in Kanada, den USA, Mexiko, Brasilien, Deutschland, Slowakei, Spanien und China. Martinreas Vision für die Zukunft ist der weltweit beste, bevorzugte und meist geschätzte Lieferant für seine Produkte und Dienstleistungen zu sein. Zusätzliche Informationen über Martinrea auf www.martinrea.com (http://www.martinrea.com/).

