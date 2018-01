Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Uniper hinsichtlich der Aussichten im neuen Jahr auf "Reduce" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Da der Aktienkurs von Uniper dem Gebotspreis Fortums von 22 Euro je Anteil deutlich überstiegen habe, dürfte nur Eon seine 47-Prozentbeteiligung andienen, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie zu Energieaktien. Er empfehle Anlegern, die Papiere lieber am Markt zu verkaufen statt sie den Finnen anzudienen./ck/ajx Datum der Analyse: 05.01.2018

ISIN: DE000UNSE018