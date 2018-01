Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Die Abonnentenzahlen der US-Mobilfunktochter des Telekom-Konzerns hätten die Erwartungen im Großen und Ganzen übertroffen, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. T-Mobile US sichere sich den Löwenanteil der Neukunden und es sei auch im neuen Jahr nicht mit einer Abschwächung des Trends zu rechnen./ag/la Datum der Analyse: 10.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0099 2018-01-10/15:30

ISIN: US8725901040