Polens umstrittene Justizreform sorgt in Brüssel weiter für Aufruhr. Nun überlegt die EU-Kommission, die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien zu koppeln.

Die EU-Kommission prüft angesichts des Streits über die Einhaltung von EU-Grundwerten in Polen neue Sanktionen. Man überlege derzeit, künftig die Auszahlung von Fördermitteln aus Brüssel an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit-Prinzipien zu koppeln, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Mittwoch in Brüssel. Eine andere Möglichkeit ...

