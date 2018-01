Hamburg (ots) - Die sechs Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid sind gefunden - aber mit welchem Song wollen sie in der Show "Unser Lied für Lissabon" überzeugen? Um Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Michael Schulte, Natia Todua und der Band voXXclub die passenden Lieder auf den Leib zu schreiben, kommen ab Mittwoch, 10. Januar, 15 nationale und internationale Texter, Komponisten und Produzenten mit den Acts zu einem dreitägigen Song Writing Camp in Berlin zusammen. Ziel ist es, in wechselnden Teams für jeden Teilnehmer mehrere Lieder zu schreiben. Auf Grundlage dieses Materials wird entschieden, welche Komposition für wen die richtige ist und wie sie inszeniert werden kann. Die Teilnehmer können zudem eigene Entwürfe einbringen. Das Erste sendet "Unser Lied für Lissabon" am Donnerstag, 22. Februar 2018, um 20.15 Uhr live aus der deutschen Hauptstadt. Moderatoren sind Elton und Linda Zervakis.



Das ist das Team des Song Writing Camps:



Billy Austin ist ein US-amerikanischer Songwriter, Sänger und Multi-Instrumentalist. Er schrieb mehrere Top-40-Billboard-Hits, in seinen OmniSound Studios in Nashville haben u. a. Joe Cocker, Lionel Richie, Taylor Swift und Blake Shelton Alben aufgenommen. Zusammen mit dem Musikverlag Schedler Music bietet er erfolgreich internationale Songcamps in Österreich und Nashville an.



Ricardo "Richy" Bettiol kommt aus Basel und lebt derzeit in Berlin. Sein Genre ist tanzbare Popmusik. An der PopAkademie Baden-Württemberg hat er einen BA in Musikproduktion abgelegt. Als Ko-Autor war er u. a. für Cassandra Steen, Ferras, Fahrenhaidt, Wankelmut und Andrew Applepie tätig.



Axel Ehnström, einer der erfolgreichsten Songwriter Finnlands, stand bereits selbst auf der ESC-Bühne: In Düsseldorf präsentierte er für sein Herkunftsland unter dem Namen Paradise Oskar den Song "Da Da Dam". Als Autor verfasste er u. a. den Song "Bad Ideas" von "Alle Farben" mit, der in Deutschland und Österreich Gold erhielt und über 60 Millionen Mal auf verschiedenen Plattformen gestreamt wurde.



Alex Freund aus Köln erhielt für seine Produktionen mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen, er arbeitete u. a. mit Andreas Bourani, Glasperlenspiel, Silly, Joy Denalane, Revolverheld und Silbermond sowie dem kanadischen Künstler Johnny Reid. Die von Freund von Anfang an unterstützte Band TÜSN war u. a. mit Marylin Manson auf Tour.



Martin Gallop schrieb bisher u. a. für Udo Lindenberg, Lena, Robin Schulz, Till Brönner und Annett Louisan, mit ihr stand er auch bei mehreren Tourneen auf der Bühne. Aktuell komponierte er u. a. für Alma und Nico Santos. Der kanadische Singer/Songwriter veröffentlichte zudem mehrere Solo-Alben.



Loren Nine Geerts aus den Niederlanden arbeitet mit Dance-Größen der holländischen DJ-/Producer-Szene und Labels wie Armada oder Spinnin' Records. Ihr Genre reicht von Dance, Electronic und House bis zu Pop und Rock. Sie war u. a. Ko-Autorin des Songs "Glowing", mit dem der brasilianische DJ FTampa mehr als acht Millionen Streamabrufe allein bei Spotify hatte.



Nisse Ingwersen aus Hamburg begann mit deutschsprachigem Hip-Hop. Seit einigen Jahren schreibt und produziert er auch für Künstler anderer Genres. So arbeitet er u. a. mit Heike Kospach (Cassandra Steen, Adel Tawil), Charlie Grant (Simply Red, Melanie C) und Frank Sieben (offizielle Remixe für David Guetta, Nelly Furtado) zusammen.



Nina Müller, ebenfalls in Hamburg lebend, komponiert seit 2013 allein oder als Teil des Kompositionsduos "Oskar & Oskar" Musik für Film und Fernsehen, ist Texterin und Songwriterin für verschiedene deutsch- und englischsprachige Künstler und mit eigenen künstlerischen Projekten als Sängerin und Pianisten aktiv. Mit ihrem Duo "Poems for Jamiro" gewann sie 2014 den Hamburger Musikerpreis "Krach & Getöse", im Dezember 2017 war das Duo in der Elbphilharmonie zu Gast.



Jaro Omar startete im Alter von 14 Jahren als Singer-Songwriter für die ARD-Kinderserie "Schloss Einstein". Er lebte später in New York und LA, wo er u. a. für Ferras an Songs arbeitete, den ersten Künstler, den Katy Perrys Musiklabel unter Vertrag nahm. Zuletzt schrieb Jaro mit Glasperlenspiel am 2018 erscheinenden Album. Außerdem hat er aktuell Songs bei Zara Larsson und Vanessa Mdee platzieren können.



Die Produzenten und Songwriter Josh & Janik - Quarterhead - aus Gießen stehen u. a. für ein Goldalbum (Zwilling), zwei ECHO-Nominierungen, Remixes für Cro, Songs mit Künstlern wie Moguai (Remixes für Dianne Warren) und Jake Reese und eine weltweite Mercedes-Benz-Kampagne.



Rainer Rütsch ist Songwriter und Produzent u. a. für den House- und Techno-DJ Wankelmut, die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Banks, die schwedische Sängerin und Songwriterin Tove Lo, den US-amerikanischen Rapper Lupe Fiasco, die Sängerin und Instrumentalistin MarieMarie sowie das Duo KLAN aus Leipzig.



Auch Thomas Stengaard, Songwriter und Komponist aus Dänemark, ist bereits ESC-erfahren: Er schrieb gemeinsam mit Lise Cabble und Julia Fabrin Jakobsen den Gewinnersong von 2013, "Only Teardrops" von Emmelie de Forest. In Deutschland arbeitete er u. a. für "The Baseballs", außerdem zum Beispiel für Fahrenhaidt, Duné, Carpartk North, Leslie Clio und Cisilia.



Joe Walter bildet gemeinsam mit Jennifer Weist den Kern der erfolgreichen Band "Jennifer Rostock", gemeinsam mit Weist entwirft er die Texte, Musik und Arrangements. Als Ko-Autor schreibt er u. a. für Stefanie Heinzmann, Yvonne Catterfeld und Wincent Weiss, auch bei dem Song "Bonfire" von Felix Jaehn feat. Alma war Walter Ko-Autor.



Ali Zuckowski aus Hamburg war Ko-Autor des Songs "Rise Like A Phoenix", mit dem Conchita 2014 den ESC gewann. Als Songwriter und Produzent ist er u. a. für Adel Tawil, Udo Lindenberg, Sasha, Alvaro Soler, Sarah Connor, Annett Louisan, Yvonne Catterfeld, Blue und Joy Denalane aktiv.



Thomas Schreiber, ARD Koordinator Unterhaltung: "Prima, das ist eine großartige Mischung aus sehr erfolgreichen und erfahrenen mit extrem talentierten, jungen Songwritern. Ich freue mich über die Vielfalt der Köpfe und Stile, die uns helfen wird, für jeden der Kandidaten zu arbeiten. Danke an Lars Ingwersen und die Musikverlage, die das Song Writing Camp organisiert haben. Ursprünglich ist der ESC ein Komponisten-Wettbewerb - daran knüpfen wir an."



Produzent von "Unser Lied für Lissabon" ist Matthias Alberti von Kimmig Entertainment, die Sendung entsteht gemeinsam mit Florian Wieder und Jens Bujar (Lodge of Levity), digame mobile sowie dem Norddeutschen Rundfunk. Regie führt Volker Weicker. Der Vorverkauf für die Show wird voraussichtlich Mitte Januar starten. Weitere Details zum deutschen ESC-Vorentscheid 2018 gibt der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.



Das Finale des Eurovision Song Contests ist am Sonnabend, 12. Mai, ab 21.00 Uhr live aus Lissabon im Ersten zu sehen. Um 20.15 Uhr startet der "Countdown von der Reeperbahn".



