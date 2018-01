Liebe Leser,

kennen Sie Kenntucky Fried Chicken, Taco Bell oder Pizza Hut? Dann kennen Sie auch Yum! Brands. Die weltweit größte Unternehmensgruppe für Systemgastronomie verfügt über mehr als 42.500 Restaurants in 130 Ländern. Und das Geschäft läuft gut. Von knapp 40 Dollar in 2016 stieg der Wert auf über 82 Dollar in 2017. An dieser Stelle sehen wir aktuell eine Flaggenbildung, die einen baldigen Ausbruch nahelegt. Anleger, die noch dabei sein wollen, müssen sich jedoch sputen, um noch ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...