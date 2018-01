Liebe Trader,

Die letzten markanten Höchststände markierte das Wertepapier der British Petrol (BP) Mitte 2014 und verabschiedete sich nach einem Verlaufshoch von 526,80 GBp anschließend von ihrem Aufwärtstrend. Über die nächsten Monate setzten die Notierungen bis auf ein Unterstützungsniveau von 309,10 GBp zurück. Seit Anfang 2016 ist jedoch wieder eine positive Tendenz beim Papier des britischen Ölkonzerns zu verzeichnen, die bereits Anfang letzten Jahres an die Hochs aus 2014 aufwärts reichte. Ein erster Ausbruchsversuch blieb zwar erfolglos, nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase um 440,00 GBp konnte der Wert gegen Jahresende aber wieder an die markante Hürde aus 2014 zulegen. Dabei wurden immer höhere Tiefs etabliert, was für eine bullische Komprimierung spricht und hieraus noch ein größeres Kaufsignal folgen könnte.

Long-Chance:

Noch beißt sich die Aktie von British Petrol am Widerstandsniveau von rund 530,00 GBp die Zähne, sodass erst darüber von einer weiteren Aufwärtsbewegung in Richtung 550,00 GBp ausgegangen werden kann. Übergeordnete stünden nach Auflösung der Widerstandszone aus 2014 Kurspotenzial sogar bis 600,00 GBp bereit und kann über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Aber erst ein Wochenschlusskurs sollte den entscheidenden Impuls liefern! Abgesichert sollte eine Long-Investition aber noch unterhalb von 505,00 GBp werden, da mit volatilen Schwankungen im aktuellen Bereich zwingend gerechnet werden muss. Unterhalb der runden Marke von 500,00 GBp dürfte hingegen ein Rückläufer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 479,50 GBp folgen.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 530,00 GBp

Kursziel: 550,00 // 600,00 GBp

Stop: < 505,00 GBp

Risikogröße pro CFD: 25,00 GBp

Zeithorizont: 2 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



British Petrol Plc., Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 529,40 GBp; 16:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

