Tagesausblick für 11.1.: DAX - Renditen drücken. Banken und Nordex heben ab!

Gestern zeichnete sich der Rücksetzer bereits an. Heute sackte der DAX schließlich unter 13.300 Punkte ab. Ohne die starke Entwicklung der beiden Bankaktien Commerzbank und Deutsche Bank wäre das Minus gar noch deutlicher ausgefallen. Einige Marktteilnehmer machen den Anstieg der Anleiherenditen dafür verantwortlich. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt inzwischen auf dem Niveau von Oktober 2017. Einige Marktteilnehmer nutzten das Niveau um erste Gewinne nach dem 600 Punktesprint mit zunehmen.

Unternehmen im Fokus

Derzeit weilt der Französische Staatspräsident Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch in China. Einer Meldung auf Thomson Reuters zufolge winkt dem europäischen Flugzeugbauer Airbus in Kürze ein Milliardenauftrag über rund 180 Flugzeuge. Das katapultierte die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Zu den DAX-Gewinnern des Tages zählten heute erneut die beiden Banktitel Commerzbank und Deutsche Bank. Meldungen auf Thomson Reuters zufolge beflügelten steigende Anleiherenditen die Finanzwerte. Die Deutsche Lufthansa meldete für 2017 einen Anstieg der Passagierzahl von 18,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein Plus bei der Sitzauslastung auf 80,9 Prozent. Die Meldung reichte, um dem Papier gegen den allgemeinen Trend Auftrieb zu geben. Nordex bekam heute Rückenwind durch positive Analystenkommentare und setzte sich mit einer starken Performance an die TecDAX-Spitze. Inzwischen kratzt die Aktie an dem gestern hier auf dem blog angesprochenen Oktoberhoch!

Bis zum Ende der Woche läuft noch die Verbraucherelektronikmesse CES in Las Vegas. Meldungen rund um autonomes Fahren, Wearables, Home Entertainment, Artificial Intellignce, Robotics und Virtual Reality könnte Techwerte wie Alphabet, Apple und zahlreiche weitere Titel in den Fokus der Investoren schieben.

Morgen melden zudem Agrana, Richemont und Südzucker Daten für das zurückliegende Geschäftsquartal.

Wirtschaftsdaten

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, November

Europa - EZB veröffentlicht Protokoll ihrer Ratssitzung vom 14. Dezember

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.340/13.420/13.530 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.070/13.140/13.200/ Punkte

Der DAX kippte heute unter 13.300 Punkte. Zum Handelsschluss konnte sich der Aktienindex jedoch wieder etwas fangen. Eine technische Gegenbewegung ist zunächst auf 13.340/13.420 Punkte beschränkt. Solange diese Zone nicht überschritten ist, muss mit einer Konsolidierung bis 13.200 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2017 - 10.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2013 - 10.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 4,51 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 6,76 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 6,81 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.01.2017; 17:22 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

