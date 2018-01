shareribs.com - Wir hoffen, dass Sie eine schöne Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben verbracht haben und gut ins neue Jahr gerutscht sind. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und maximale Erfolge im Jahr 2018.Am 1. August 2017 empfahlen wir Ihnen die Aktie des kanadischen Marihuana-Produzenten Invictus MD Strategies Corp. bei einem Kurs von 1,37 CAD. Zu Wochenbeginn explodierte die Aktie in der Spitze auf 2,79 CAD und erreichte damit fast unser Kursziel von 3,00 CAD.AB Laboratories (AB Labs), eine 33%ige Beteiligung von Invictus, hat eine Lizenz zum Verkauf von getrocknetem Marihuana erhalten. Aufgrund dessen kann AB Labs nun seine 130 Kilogramm getrocknetes Marihuana im Januar verkaufen und damit seine ersten Umsätze erzielen.Im vergangenen Jahr hat unsere Empfehlung zu NetCents Technology Inc. den Vogel abgeschossen. Vom Empfehlungsniveau bei 0,44 CAD konnte sich die NetCents-Aktie unter hohen Umsätzen in der Spitze mehr als verfünfzehnfachen und markierte einen Höchstkurs von 6,75 CAD.Aus einem Investment in Höhe von 2.500 Euro wurden im Idealfall innerhalb von vier(!) Wochen bis zu 38.350 Euro! Dabei wurde unser Kursziel von 5,00 CAD noch einmal deutlich übertroffen.

