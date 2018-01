Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo -0,37% auf 16,16, davor 5 Tage im Plus (1,12% Zuwachs von 16,04 auf 16,22), Warimpex 0% auf 1,63, davor 4 Tage im Plus (9,76% Zuwachs von 1,48 auf 1,63), Wolford 0% auf 14,4, davor 4 Tage im Plus (11,63% Zuwachs von 12,9 auf 14,4), Nikkei -0,26% auf 23788,2, davor 3 Tage im Plus (4,77% Zuwachs von 22764,9 auf 23850). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Palfinger 37,6 (MA100: 37,59, xU, davor 64 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Athos Immobilien (bester), Bawag Group (bester), Buwog (bester), CA Immo (bester), Frauenthal (bester), Flughafen Wien (bester), KTM Industries (bester), Oberbank AG Stamm (bester), OMV (bester), Österreichische Post (bester), Wiener Privatbank...

Den vollständigen Artikel lesen ...