München - Der Insolvenzverwalter der ALNO AG (ISIN DE0007788408/ WKN 778840) hat zur Gläubigerversammlung (Berichtstermin) am 9. Januar 2018 Bericht über das Insolvenzverfahren der ALNO AG gelegt, so die One Square Advisory Services GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...