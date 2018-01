The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2018



ISIN Name

CA05157J1084 AURICO METALS

CA22675B2021 CRITICAL OUTCOME TECHS

DE000DK0N5N4 DEKA GM ANL 18/26

GG00BTL27395 NYX GAMING GROUP LS-,01