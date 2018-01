SHANGHAI (IT-Times) - Der größte chinesische Online-Reiseanbieter Ctrip.com International Ltd. hat eine Zusammenarbeit in Nordamerika im Bereich Restaurantreservierungen angekündigt. Die Übereinkunft wurde zwischen Ctrip Gourmet List, einer Sharing und Discovery Plattform für Restaurants in China, und...

Den vollständigen Artikel lesen ...