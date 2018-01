FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Mittwochabend auf Bayer und Covestro konzentriert. Die Bayer AG hat am Mittwoch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet, um mit dem Verkauf weiterer Covestro-Aktien rund 1,5 Milliarden Euro zu erlösen. "Das war die Story heute Abend. Dabei nahm der Covestro-Kurs einen typischen Verlauf: er fiel erst deutlich, um sich dann etwas zu erholen", sagte der Marktteilnehmer. Covestro wurden am Abend 1,3 Prozent schwächer gestellt, im Tief notierten sie jedoch 3 Prozent im Minus. Bayer wurden dagegen 0,9 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.271 13.281 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

