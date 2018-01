The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US89236TEJ07 TOYOTA MOTOR CRD 18/20MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US89236TEK79 TOYOTA MOTOR CRED18/20FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1508647804 INTL FIN. CORP. 16/19 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA XS1538282531 INTL FIN. CORP. 16/19 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA XS1750974658 ERSTE GP BNK 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1751321719 DT.BANK MTN 18/21 LS BD01 BON GBP N

CA A8V1 XFRA CA22164W1059 COTINGA PHARMACEUT. INC. EQ00 EQU EUR N