FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XSNA XFRA US8147853092 SECURITY NATL FINL A DL 2

IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75

9NY XFRA GG00BTL27395 NYX GAMING GROUP LS-,01

XFRA CA22675B2021 CRITICAL OUTCOME TECHS

8KM XFRA AU000000KIN8 KIN MINING NL

EMMW XFRA VGG9544K1021 WEST AFRICAN MINERALS

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125

BUU XFRA AU000000DEV5 DEVEX RES LTD