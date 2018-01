Das Wachstum wird vor allem durch die China-Fantasie getrieben. Im Herbst letzten Jahres äußerte sich Chinas Ministerpräsident Xi Jinping wie folgt: Wir bauen eine grüne und kohlenstoffarme Wirtschaft auf. Wir werden energiesparende und umweltfreundliche Industrien fördern. Wir treiben die Energiewende voran hin zu sauberen und hoch effizienten Energiequellen.



Die Worte sind ernst zu nehmen. Zahlen der Internationalen Energieagentur belegen die Führungsrolle Chinas beim Ausbau erneuerbarer Energieträger: Demnach entstehen40 % aller weltweit neuen Öko-Strom-Kraftwerke in China, gemessen an der Leistung der Anlagen. Blickt man nur auf die Photovoltaik, liegt das Land sogar noch weiter vorne: Jedezweite Solarzelle auf diesem Planeten wird inzwischen in China verbaut. Meyer Burger ist Technologieführer. Im Oktober zog man den ersten großen Auftrag für die lange beworbene Heterojunction-Technik an Land. Zusammen mit einem im Jahresvergleich um ein Viertel höheren Auftragseingang kam das gut an am Markt. Meyer Burger sorgt dafür, dass die Produktion von Solarzellen und -Modulen deutlich effizienter und preisgünstiger wird. Der Marktanteil liegt in den wichtigen Bereichen um 80 %. Der Turn-around dürfte dieses Jahr vollzogen werden. Wie hoch der Gewinn pro Aktie ausfallen wird, ist offen. Schätzungen bewegen sich zwischen 0,04 und 0,09 CHF. Mittelfristig ist deutlich mehr drin. Fazit: Meyer Burger bleibt auf Kurs. Käufe auf aktuellem Niveau sind weiter akzeptabel. Bitte einen Nachkauf einplanen. Zielrichtung sind umgerechnet 2,50 bis 3 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 2 vom 11.1.2018.



