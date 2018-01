Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Lebensmittelherstellers Nestle nach dem Kursanstieg des vergangenen Jahres von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. UBS-Analystin Pinar Ergun senkte zudem das Kursziel unter anderem wegen einer leicht reduzierten Wachstumserwartung von 92 Franken auf 88 Franken. Damit biete das Papier nach dem 15-prozentigen Plus im vergangenen Jahr kaum mehr Potenzial für einen weiteren Anstieg, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit die Marktkapitalisierung des Börsen-Schwergewichts weiter deutlich anzieht, müsste es im Laufe des Jahres deutlich höhere Prognosen der Experten beim Gewinn je Aktie geben. Das sei derzeit aber angesichts der ohnehin schon hohen Erwartungen nicht abzusehen. Die UBS-Analystin favorisiert daher unter den europäischen Nahrungsmittelherstellern den französischen Konzern Danone./zb/ag Datum der Analyse: 11.01.2018

