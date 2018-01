Die Schweizer Bank Credit Suisse hat STMicroelectronics von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 19,50 auf 24,50 Euro angehoben. Die Zunahme des Anteils an Chipelementen in Autos, der Industrie und Konsumprodukten werde weiterhin für ein solides Wachstum nach Halbleiter-Produkten sorgen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Europa seien die Chiphersteller Infineon und STMicro die größten Profiteure dieses Trends./ck/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

