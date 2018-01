HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Zeal Network nach dem Kursrutsch im Vorjahr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 30 Euro gesenkt. Die Risiken um die Besteuerung in Deutschland seien inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Analystin Roberta Ciaccia in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum gesamten Freizeitsektor. Sie verwies zudem auf die jüngste Entscheidung des Verwaltungsgerichts München, mit der das Lotteriemonopol erstmals als verfassungswidrig eingestuft worden sei. Damit steige die Hoffnung auf ein besseres regulatorisches Umfeld für den Glücksspielanbieter./ag/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB00BHD66J44

AXC0061 2018-01-11/08:15